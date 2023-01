Für 49 Euro im Monat kann ab Mai bundesweit der Nahverkehr - also Busse und Bahnen - genutzt werden.

Nach zähen Verhandlungen haben sich Bund und Länder geeinigt: Ab Mai können Reisende und Pendler bundesweit mit einem einheitlichen Ticket den Nahverkehr nutzen. Mit dem Deutschlandticket sollen zudem auch Skeptiker von den öffentlichen Verkehrsmitteln überzeugt werden.

Bund und Länder haben sich auf einen Start des 49-Euro-Tickets im bundesweiten Nahverkehr zum 1. Mai geeinigt. Das sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Es steht noch die Zustimmung der EU-Kommission aus.

Das Ticket ist Nachfolger des 9-Euro-Tickets, mit dem die Regierung im Sommer für drei Monate Millionen Reisenden und Pendlern angesichts der hohen Inflation unter die Arme gegriffen hatte. "Ich hätte mir einen Start des Deutschlandtickets zum 1. April gewünscht", hatte Krischer vor der Sitzung gesagt. "Das wird aber nicht klappen, weil das Gesetzgebungsverfahren und die EU-Genehmigungsfrage Zeit brauchen."

Weiter sagte der Grüne: "Das Deutschlandticket ist eine kleine Revolution, es wird die kompletten Tarifstrukturen überall in Deutschland verändern. Das, was wir bisher gesehen haben, wird es in der Form nicht mehr geben." Der ÖPNV werde für viele Menschen attraktiver, die ihn bisher wegen zu komplexer Tarifstrukturen und hohen Preisen nicht nutzen.