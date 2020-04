Schon seit längerem sucht die Luftwaffe nach einem Ersatz für ihre altersschwachen Tornado-Jets, die seit mehr als 40 Jahren im Einsatz sind. Die Verteidigungsministerin will nun Nägel mit Köpfen machen und in den USA auf Shoppingtour gehen - gegen den entschiedenen Widerstand des Koalitionspartners.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat laut einem Bericht des "Spiegel" bei der US-Regierung formal angekündigt, dass Deutschland insgesamt 45 US-Kampfjets vom Typ F18 des US-Herstellers Boeing kaufen will. Die Maschinen sollten altersschwache Tornado-Kampfjets der Luftwaffe ersetzen, berichtete das Magazin unter Berufung auf nicht näher bezeichnete eigene Informationen. Über Einwände der SPD gegen das geplante Geschäft habe sich Kramp-Karrenbauer ohne weitere Absprachen hinweggesetzt.

(Foto: picture alliance/dpa)

Die Verteidigungsministerin habe ihrem US-Kollegen Mark Esper am Donnerstag per E-Mail mitgeteilt, die Bundeswehr beabsichtige, 30 F-18 "Superhornet" zu kaufen, berichtete das Magazin weiter. Die Maschinen könnten im Ernstfall demnach mit auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel gelagerten US-Atomwaffen bestückt werden. Daneben wolle Kramp-Karrenbauer weitere 15 F18-Jets vom Typ "Growler" für die elektronische Kampfführung bestellen. Deren spezielle Sensoren könnten das Bodenradar des Gegners ausschalten, hieß es.

Mit der SPD gibt es dem Bericht zufolge heftigen Streit. So habe "AKK" mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der den Kauf der US-Flugzeuge entschieden ablehnt, nicht einmal gesprochen. Es habe allerdings kürzlich vertrauliche Konsultationen mit Außenminister Heiko Maas und Vizekanzler Olaf Scholz gegeben, hieß es.

Gleichwohl war der Ärger aus der SPD über das Vorgehen der CDU-Chefin laut "Spiegel" so groß, dass Kramp-Karrenbauer eine am vergangenen Donnerstag geplante öffentliche Vorstellung ihrer Pläne für die "Tornado"-Nachfolge kurzfristig abgesagt habe. Dennoch habe sie aber am selben Tag die Mail mit der Bestellbestätigung an Esper geschickt.