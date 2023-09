Nach dem gewaltsamen Tod von Wagner-Chef Prigoschin kursiert in Russland ein Foto des mutmaßlich in die Meuterei involvierten russischen Generals Surowikin. "Er ist draußen. Lebendig, gesund, zu Hause", schreibt eine TV-Journalistin. In Putins Russland wäre das tatsächlich keine Selbstverständlichkeit.

Der nach der Revolte der Wagner-Söldner im Juni offenbar in Ungnade gefallene russische General Sergej Surowikin soll erstmals wieder gesichtet worden sein. Die bekannte TV-Moderatorin Ksenia Sobtschak veröffentlichte am Nachmittag ein Foto, das den General zu zeigen scheint und schrieb dazu: "General Sergej Surowikin ist draußen. Lebendig, gesund, zu Hause, bei seiner Familie, in Moskau. Das Foto wurde heute aufgenommen."

Auf dem Bild ist demnach Surowikin in Zivilkleidung zu sehen, an seiner Seite geht seine Frau. Auch der prominente Journalist Alexej Wenediktow schrieb im Nachrichtendienst Telegram: "General Surowikin ist zu Hause bei seiner Familie. Er ist beurlaubt und steht dem Verteidigungsministerium zur Verfügung." Reuters konnte die Angaben nicht überprüfen.

Wegen Meuterei unter Hausarrest

Surowikin war im August als Chef der russischen Luftwaffe durch Generaloberst Viktor Afsalow ersetzt worden. Surowikin, der sich beim Einsatz russischer Truppen im Bürgerkrieg in Syrien den Spitznamen "General Armageddon" erworben hatte, verschwand kurz nach dem Aufstand der Wagner-Söldner von der Bildfläche. Während der Wagner-Meuterei am 23. und 24. Juni war er in einem Video erschienen und hatte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zur Aufgabe aufgefordert. Dabei hinterließ er allerdings einen unbehaglichen Eindruck und trug auch keine militärischen Rangabzeichen.

Nach dem Aufstand gab es nach Medienberichten Untersuchungen, ob der General in die Meuterei verwickelt war. Demnach soll Surowikin unter Hausarrest gestanden haben.

Im Oktober vergangenen Jahres war der General Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine geworden. Aber schon im Januar wurde das Kommando auf Generalstabschef Waleri Gerassimow übertragen, Surowikin wurde dessen Stellvertreter. Über die Hintergründe der Entwicklungen gibt es keine gesicherten Erkenntnisse.