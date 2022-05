"Komm zu uns in den Donbass!"

Angelina Jolies Besuch in der Westukraine enttäuscht den Chef der Raumfahrtagentur.

Überraschend besucht Angelina Jolie die Westukraine - was prompt den Zorn des Chefs der russischen Raumfahrtbehörde hervorruft. "Du, Freundin, hast mich enttäuscht", schreibt Rogosin und erklärt ihr dann in einem Gedicht die Vorzüge des Donbass: Wodka, Bier und Kwass.

Der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Dmitri Rogosin, hat den Besuch von Hollywoodstar Angelina Jolie in Lwiw kritisiert. "Du, Freundin, hast mich enttäuscht", schreibt er in einem Tweet, den der Nachrichtenkanal Nexta weiterverbreitet.

Eigens für die Schauspielerin und Regisseurin verfasst Rogosin auch ein Gedicht, in dem er die Vorzüge des von russischen Truppen besetzten Donbass preist: "Komm zu uns in den Donbass! Hier gibt es Wodka, Bier, Kwass", beginnt er seine Zeilen. Und offenbar hat die umkämpfte Region noch mehr zu bieten, wie Rogosin betont: "Es gibt bei uns auch Butter, es gibt bei uns auch Brot."

Schönheit beleidige keinen harten Soldaten, dichtet Rogosin weiter und beendet sein Gedicht dann mit einem Appell an die 46-jährige Schauspielerin: "Im Kino sahen wir dich, und wir wären froh, dich wiederzusehen."

Rogosin war von 2011 bis Mai 2018 einer der stellvertretenden Ministerpräsidenten Russlands, zuvor arbeitete er als ständiger Vertreter Russlands bei der NATO. Er ist bekannt für nationalistische Parolen, die NATO-Osterweiterung verglich er einmal mit Hitlers "Drang nach Osten", im Krieg fliehende Georgier bezeichnete er als "Kakerlaken".

Schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar herrschte im Osten der Ukraine Krieg. Seit 2014 waren dort Tausende Menschen ums Leben gekommen. Im nun herrschenden Ukraine-Krieg konzentrieren sich auch die russischen Angriffe auf den Osten des Landes.

Überraschungsbesuch von Jolie in Lwiw

Jolie hatte überraschend die westukrainische Stadt Lwiw besucht und dort Flüchtlinge getroffen. Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, besuchte sie Kinder, die bei einem Raketenangriff auf den Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk verletzt worden waren. Auf Fotos sieht man, wie die Schauspielerin Kinder in den Arm nimmt. Angelina Jolie ist Sondergesandte des UN-Flüchtlingshilfswerks. In Lwiw halten sich zahlreiche Flüchtlinge aus dem Osten der Ukraine auf.