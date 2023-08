In Mariupol aufgerieben Asow-Einheit ist zurück an der Front

Die Belagerung von Mariupol macht das Regiment Asow zum Symbol für den ukrainischen Widerstandswillen. Während der Schlacht um die Stadt wird die Einheit vollständig aufgerieben. Neu aufgestellt und zu einer Brigade vergrößert, meldet sich der Verband nun zurück.

Die Asow-Brigade der ukrainischen Nationalgarde führt nach Angaben Kiews Militäroperation an der Ostffront durch. Das sagte Oberst Mykola Urschalowitsch, Offizier der Nationalgarde, während einer Pressekonferenz. "Die Spezialeinsatzbrigade 'Asow' hat sich erholt und beginnt mit der Durchführung von Kampfeinsätzen im Gebiet des Serebrjanskyj-Waldes." Die Soldaten der Brigade Asow würden zuvor eroberte Stellungen halten und dem Feind schwere Verluste zufügen, so Urschalowitsch. So habe die Artillerie der Brigade am Dienstag einen russischen Mörser und ein Fahrzeug in der Nähe des Serebrjanskyj-Waldes in der Region Luhansk zerstört.

Die Brigade Asow wurde 2014 als Freiwilligeneinheit infolge der russischen Invasion von ukrainischen Nationalisten und Rechtsextremisten gegründet. Der russischen Propaganda dient der Verband daher als Beispiel für eine angebliche "Naziherrschaft" in der Ukraine. Laut dem ukrainischen Politikwissenschaftler Ivan Gomza verließen aber die meisten Rechtsextremisten die Einheit noch im Gründungsjahr, nachdem sie in die Nationalgarde eingegliedert wurde.

Im Frühjahr 2022 wurde das damalige Regiment Asow während der Belagerung von Mariupol zum Symbol des ukrainischen Widerstandes. Über Wochen harrte die Einheit im Stahlwerk der Stadt aus, ehe russische Truppen Mariupol vollständig eroberten. Die überlebenden Verteidiger gerieten in Kriegsgefangenschaft. Etwa 200 von ihnen wurden später ausgetauscht. Fünf Kommandeure der Einheit kehrten Anfang Juli in die Ukraine zurück, nachdem sie aufgrund eines Gefangenenaustauschs mehrere Monate in der Türkei verbracht hatten. Russland kritisierte den Schritt als Bruch der Vereinbarung. Im Februar wurde das Regiment Asow zu einer Brigade vergrößert.