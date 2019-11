Vor 30 Jahren soll Donald Trump die Verkaufszahlen seiner Autobiografie künstlich in die Höhe getrieben haben. Nun gibt es ähnliche Vorwürfe gegen seinen Sohn. Das Erstlingswerk von Trump Junior steht derzeit an der Spitze der Bestsellerliste der "New York Times".

Donald Trump Junior sieht sich nach der Veröffentlichung seines ersten Buches mit Manipulationsvorwürfen konfrontiert. Das Werk mit dem Titel "Triggered" soll mithilfe von Masseneinkäufen an die Spitze der Bestsellerlisten geklettert sein. Auch in der "New York Times" stand das Buch am Donnerstag auf dem ersten Platz. Allerdings markierte die Zeitung das Werk in ihrer Auflistung mit einem Dolch-Symbol. Damit machte das liberale Blatt deutlich, dass die Absatzzahlen offenbar manipuliert wurden.

Eine E-Mail im Namen von Trump Junior, die ein Reporter des Weißen Hauses auf Twitter verbreitete, scheint den Verdacht zu bestätigen. Demnach verspricht der Präsidentensohn, Anhängern der Republikaner sein Buch zu schenken, falls diese mindestens 50 Dollar für den Wahlkampf seines Vaters spenden.

Ein Sprecher des Republikanischen Nationalkommitees bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass das Buch im Rahmen einer Spendenaktion angeboten wurde. Er fügte allerdings an, dass Exemplare gekauft wurden, "um mit der Nachfrage Schritt zu halten". Die Buchkäufe seien nicht "in großen Mengen" getätigt worden. "Triggered" erschien Anfang November und richtet sich an streng-konservative Kreise. Der Untertitel lautet: "Wie die Linke durch Hass gedeiht und versucht, uns zum Schweigen zu bringen."

Trumps Verlag erklärte auf Anfrage, dass man keine Kenntnisse über Masseneinkäufe habe. Trump Jr. habe das Buch auf fast 20 Veranstaltungen in neun Bundesstaaten beworben. "Die Nachfrage sei überwältigend" gewesen, gibt der Verlag als Erklärung an. Der Autor selber reagierte gereizt auf die Anschuldigungen. Auf Twitter machte Trump Junior Schauspielerin Whoopi Goldberg für seinen Erfolg verantwortlich. Die 64-Jährige habe durch ihre öffentliche Kritik in ihrer Talkshow das Werk bekannt gemacht. "Danke, das du mich hasst", schrieb der 41-Jährige in einem Tweet. "Das hat mich auf Platz eins der 'New York Times'-Bestsellerliste gebracht."

Möglicherweise hat Trump Junior aber auch einfach von seinem Vater gelernt. Laut dem "Guardian" soll der heutige US-Präsident vor 30 Jahren seinen Hotel-Mitarbeitern befohlen haben, Tausende Exemplare seiner Autobiografie zu kaufen, um es populärer zu machen.