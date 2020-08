Es ist so weit - die Entscheidung ist gefallen: Der Präsidentschaftsbewerber der Demorkraten, Biden, würde die Senatorin Kamala Harris zur Vizepräsidentin machen, wenn er die Wahl im November gewinnt.

Die Senatorin Kamala Harris wird an der Seite Joe Bidens in den US-Wahlkampf gegen Präsident Donald Trump ziehen. Das Team des designierten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gab bekannt, dass die 55-jährige Kalifornierin im Fall eines Wahlsieges am 3. November Vizepräsidentin werden soll. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Biden würdigte sie als "furchtlose Kämpferin für den kleinen Mann". "Ich bin stolz, sie jetzt als meine Partnerin in diesem Wahlkampf zu haben." Sie selbst schrieb bei Twitter, Biden könne das amerikansiche Volk einen. "Als Präsident werde er ein Amerika bauen, das seinen Idealen gerecht wird." Sie werde alles was Nötige tun, um ihn zum "Oberkommandierenden" zu machen.

Harris ist 55 Jahre alt, gilt als kompetent und ist außerdem eine Person of Color. (Foto: AP)

Harris hatte sich selbst um die Kandidatur der Demokraten beworben, im vergangenen Dezember aber aufgegeben. Dass die Wahl auf sie fiel, ist keine große Überraschung - Beobachter hatten Harris als eine der Top-Favoritinnen gesehen. Dass Biden eine Frau als "Running Mate" auswählen würde, hatte er bereits im Frühjahr angekündigt. Biden hat die Kandidatur der Demokraten sicher, offiziell nominiert wird er aber erst auf einem großen Parteitag von 17. Bis zum 20. August in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin.

Zu Harris soll er ein vertrauensvolles Verhältnis pflegen. Überdies spricht für sie ihre Erfahrung im US-Senat, dem sie seit 2017 angehört. Zuvor machte sie sich als Generalstaatsanwältin in Kalifornien einen Namen. Harris ist zudem keine weiße Kandidatin, ihre Mutter stammt aus Indien, ihr Vater aus Jamaika. Angesichts der heftigen Proteste nach dem Mord an George Floyd hatte es lautstarke Forderungen an Biden gegeben, eine afroamerikanische Frau zu nominieren.

In diesem Wahlkampf hat es größere Bedeutung, wer die Vizepräsidentschaft übernimmt, als in früheren Jahren. Denn Biden wäre mit seinen 77 Jahren der älteste US-Präsident aller Zeiten. Es ist gut möglich, dass er nach einer Amtszeit nicht noch einmal antritt. Dann hätte Harris beste Chancen auf die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten für die übernächste Wahl. Viele Beobachter sahen in der Personalie daher eine Weichenstellung für die kommenden Jahre. Überdies müsste Harris einspringen, falls Biden nicht mehr in der Lage wäre, die Amtsgeschäfte zu führen - ob wegen seines Alters oder aus anderen Gründen.