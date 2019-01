Derzeit tritt der Vorsitzende der CDU in Thüringen mit Mütze auf. Nun erklärt er warum: Er ist an Krebs erkrankt. In den sozialen Netzwerken spricht er in einem Video über seinen Gesundheitszustand.

Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring hat auf der CDU-Klausur des Bundesvorstandes in Potsdam seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Kurz zuvor hatte er dazu ein Video auf Facebook und Twitter geteilt.

In dem Video erklärt der 47-Jährige, warum er derzeit eine Mütze trägt: Er hatte im Oktober eine OP, die gut verlaufen sei. "Die Ärzte haben nicht nur Gutartiges gefunden. Deshalb bin ich seit November in Behandlung. Ich habe jetzt die Hälfte hinter mir." Im Februar sei die Behandlung dann abgeschlossen. Es verlaufe alles gut, er vertrage auch alles gut, so Mohring. Aber man sehe eben die "äußerlichen Wirkungen". "Mein Arzt ist sozusagen mein Frisör."

Mit dem Video wolle er um Verständnis und Rücksichtnahme bitten, so Mohring. Er könne aufgrund seiner Krankheit derzeit nicht alle Termine wahrnehmen. Die Heilungschancen seiner Krankheit lägen bei 95 Prozent.

Zu dem Facebook-Post schrieb er: "Ich bin meiner Familie, meinen engsten Freunden und den engen politischen Weggefährten für ihre Unterstützung, ihren Rückhalt, die gemeinsame Zeit und Zuversicht in den letzten Monaten und für die kommenden Wochen unendlich dankbar." Mike Mohring ist seit vier Jahren Landesvorsitzender der Thüringer CDU.