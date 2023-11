China soll in Ukraine-Krieg Einfluss auf Russland nehmen

G7-Appell an Peking

G7-Appell an Peking China soll in Ukraine-Krieg Einfluss auf Russland nehmen

Für Deutschland war Außenministerin Baerbock bei dem G7-Treffen in Tokio.

Die G7-Staaten haben kaum noch Einfluss auf Russland. Im Ukraine-Krieg soll nun eine andere Supermacht dem Kreml Einhalt gebieten. Die Außenminister der sieben wichtigsten Industriestaaten richten sich eindringlich an China.

Die G7-Staaten haben China aufgerufen, Russland zur Beendigung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu drängen. Peking dürfe Moskau in seinem Krieg gegen die Ukraine nicht unterstützen, erklärten die G7-Außenminister zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens in Tokio. Stattdessen solle China Russland dazu drängen, "seine militärische Aggression zu beenden und einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu unterstützen".

Zuvor hatte die Gruppe der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung zugesichert. Ungeachtet des Kriegs in Nahost werde man die Ukraine weiter unterstützen und "scharfe Sanktionen gegen Russland verhängen". Es sei wichtig, dass die G7-Staaten vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas "geschlossen ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft senden, dass unser unerschütterliches Engagement für die Unterstützung der Ukraine niemals nachlassen wird", erklärte die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa.

Die G7-Außenminister sicherten außerdem zu, die Anstrengungen zum Wiederaufbau der Ukraine "mittel- und langfristig" zu beschleunigen und zusammen mit internationalen Partnern "auf einen Friedensprozess hinzuarbeiten". Die ukrainische Gegenoffensive hat bisher nicht den von Kiew erhofften Erfolg gebracht. Kiew befürchtet, dass seine Verbündeten angesichts der wachsenden Gefahr eines Abnutzungs- und Stellungskrieges in ihrer Unterstützung nachlassen könnten.

Zu den G7-Ländern gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Für Deutschland war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in die japanische Hauptstadt gereist.