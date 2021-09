Eine Journalistin des WDR gerät in die Schlagzeilen, weil sie vor mehreren Jahren an einer Israel-feindlichen Demonstration teilnahm. Eigentlich sollte sie die Sendung "Quarks" moderieren, doch daraus wird nun erstmal nichts.

Der WDR setzt den geplanten Start der Moderation von Nemi El-Hassan bei der Wissenschaftssendung "Quarks" vorerst aus. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender in Köln mit. Eigentlich hätte die 28-Jährige im November starten sollen. Hintergrund ist das Bekanntwerden ihrer Teilnahme an einer Al-Kuds-Demo in Berlin vor einigen Jahren. Vom WDR hieß es: "Die Vorwürfe gegen sie wiegen schwer. Es wiegt aber auch schwer, einer jungen Journalistin eine berufliche Entwicklung zu verwehren. Deshalb ist eine sorgfältige Prüfung geboten."

Nemi El-Hassan bezeichnete den Demo-Besuch als Fehler. Sie tritt mal mit, mal ohne Kopftuch auf. (Foto: dpa)

Die "Bild"-Zeitung hatte im Kontext der neuen Aufgabe El-Hassans für den öffentlich-rechtlichen Sender von der Demo-Teilnahme in Berlin berichtet. Daraufhin hatte sich El-Hassan von der Demo distanziert und mitgeteilt: "An den Al-Kuds-Demos vor sieben Jahren in Berlin teilzunehmen, war ein Fehler." Bei den alljährlichen Al-Kuds-Demonstrationen in Berlin waren in der Vergangenheit immer wieder antisemitische Parolen gerufen und Symbole der pro-iranischen libanesischen Hisbollah-Bewegung gezeigt worden. Gegen die Hisbollah hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ein Betätigungsverbot erlassen.

Zentralrat der Juden mit "erheblichen Bedenken"

Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. In dem Statement der Journalistin, Medienmacherin und Ärztin hieß es weiter zu ihrer damaligen Teilnahme: "Keinesfalls habe ich während der Demo antisemitische Parolen von mir gegeben, noch Menschen jüdischen Glaubens körperlich angegriffen." Während Ausschreitungen sei sie nicht zugegen gewesen.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, teilte mit: "Die Wogen im Fall der Journalistin Nemi El-Hassan schlagen hoch und fördern leider auch Islamfeindlichkeit zutage." Daher sei es jetzt wichtig, sich objektiv mit der Frage zu befassen, ob sie trotz ihrer Teilnahme an dem Marsch als WDR-Moderatorin geeignet wäre. "Der öffentlich-rechtliche Sender trägt eine hohe Verantwortung, niemanden auf dem Bildschirm zu präsentieren, der Israel-Hass und Antisemitismus verbreiten könnte." Dies müsse auch bei El-Hassan gesichert sein. Momentan habe man erhebliche Bedenken.