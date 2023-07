In Taganrog und Samara Explosionen in zwei russischen Städten

Der russische Krieg gegen die Ukraine macht auch vor Russland nicht halt. In zwei Städten werden dort dort Explosionen gemeldet. In Taganrog am Asowschen Meer wird ein Wohnhaus beschädigt, mehrere Menschen werden verletzt. In Samara kommt es in einer Ölraffinerie zu einer Detonation.

Aus den russischen Städten Samara und Taganrog werden Explosionen gemeldet. Im südrussischen Taganrog im Gebiet Rostow ereignete sich der Vorfall laut der russischen Agentur RIA Novosti auf einem Platz im Zentrum. Autos und ein Wohnhaus wurden beschädigt, Fensterscheiben in benachbarten Gebäuden gingen zu Bruch. Nach Behördenangaben wurden durch einen Raketeneinschlag mehr als ein Dutzend Menschen verletzt. "Bisher haben 15 Menschen um medizinische Hilfe gebeten", schrieb Gouverneur Wassili Golubew auf seinem Telegram-Kanal. Tote habe es aber vorläufigen Angaben nicht gegeben, teilte er mit.

Die Rakete schlug demnach in der Nähe eines Cafés im Zentrum der Stadt ein. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. In sozialen Netzwerken kursierten Bilder, die schwere Verwüstungen in der Straße zeigen. Auf Videos ist eine riesige Rauchwolke über der Stadt zu sehen. Taganrog liegt am Asowschen Meer in unmittelbarer Nähe zum von russischen Truppen besetzten ukrainischen Gebiet Donezk.

Auch aus der russischen Stadt Samara wird eine Explosion gemeldet. Wie ein regionaler Parlamentsabgeordneter erklärte, ereignete sich diese in einer Ölraffinerie.

Russland hat vor über 17 Monaten seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet und beschießt regelmäßig Städte und Gemeinden des Nachbarlandes. Russische Grenzregionen beklagen immer häufiger Beschuss von ukrainischer Seite, wobei Opferzahlen und Schäden dort in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der Ukraine stehen. Hier wurden bereits ganze Ortschaften dem Erdboden gleich gemacht, Tausende Zivilisten getötet.