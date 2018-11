Politik

Neue Hoffnung für Demokraten: Florida ordnet Neuauszählung an

In Florida gewinnen die Republikaner die Senats- und Gouverneurswahl. Später stellt sich heraus, dass die Kandidaten knapper beieinander liegen als gedacht, eine Neuauszählung wird angeordnet. US-Präsident Trump spricht von versuchtem Diebstahl.

Vier Tage nach den Zwischenwahlen in den USA haben die Behörden in Florida eine Neuauszählung der Stimmzettel angeordnet. Die Stimmen bei der Wahl für einen Senatssitz sowie für den Gouverneursposten müssen maschinell neu ausgezählt werden, wie die Behörden des US-Bundesstaates mitteilten. Die Gesetze von Florida schreiben eine Neuauszählung vor, wenn der Abstand zwischen den Kandidaten nur bis zu 0,5 Prozentpunkte beträgt.

Die Entwicklung sorgt für heftigen politischen Streit. Die Republikaner - allen voran US-Präsident Donald Trump - wähnen dahinter Manipulationsversuche. Auf Twitter warf Trump den Behörden versuchten Diebstahl vor.

Bei der Senatswahl hatten am Dienstag in Florida 8,2 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Am Samstag lag der republikanische Bewerber Rick Scott nur noch gut 12.000 Stimmen vor seinem demokratischen Widersacher und Amtsinhaber Bill Nelson. Im Rennen um den Gouverneursposten hat der Republikaner Ron DeSantis knapp 34.000 Stimmen Vorsprung auf den Demokraten Andrew Gillum.

In beiden Rennen waren die knappen Vorsprünge der republikanischen Kandidaten in den vergangenen Tagen bei der Auszählung von Briefwahlstimmen so weit zusammengeschrumpft, dass eine Neuauszählung der Stimmen nötig wird. Auch anderswo sind noch einzelne Entscheidungen offen: etwa in Arizona, Mississippi und Georgia.

Trumps Republikaner hatten bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren, ihre knappe Mehrheit im Senat jedoch verteidigt. Dort haben sie 51 der 100 Sitze sicher - und damit so viele Stimmen wie bisher. Sollten sich die noch offenen Rennen in den verbleibenden Staaten für die Demokraten entscheiden, würde sich an der Mehrheit für die Republikaner im Senat nichts ändern. Allerdings wäre es ihnen dann nur gelungen, ihre hauchdünne Mehrheit zu halten, anstatt diese - wie von ihnen erhofft - auszubauen.

Quelle: n-tv.de