Die Wahl in Frankreich läuft, Macron und Le Pen haben ihre Stimme bereits abgegeben. Es gibt zudem erste Hinweise auf die Wahlbeteiligung. Die spielt eine wichtige Rolle. Ist sie hoch, hilft das eher Macron. Daher dürfte der sich über erste Zahlen dazu eher nicht freuen.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat in der entscheidenden Endrunde der Präsidentschaftswahl seine Stimme abgegeben. Der Liberale hofft auf eine zweite Amtszeit im Élyséepalast und tritt gegen die Rechte Marine Le Pen an. Macron wählte gemeinsam mit seiner Frau Brigitte am Mittag im nordfranzösischen Le Touquet-Paris-Plage, einem Küstenort am Ärmelkanal, rund 250 Kilometer von Paris entfernt.

Dabei betrat er die mittlere der drei Wahlkabinen mit Vorhängen in den Nationalfarben Blau, Weiß und Rot. Brigitte ging in die linke Kabine. Im Stadtzentrum der Küstengemeinde und vor dem Wahllokal hatten Hunderte Menschen auf das Ehepaar Macron gewartet. Der Präsident schüttelte minutenlang Hände, gab Autogramme und ließ Fotos mit sich schießen.

Erste Zahlen zur Wahlbeteiligung

Das Innenministerium gab die Wahlbeteiligung bis 12 Uhr mit 26,41 Prozent an. Damit lag sie leicht über der Beteiligung von 25,48 Prozent zur gleichen Zeit im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen. Im Vergleich mit der Präsidentschaftswahl vor fünf Jahren, als sich Macron und Le Pen ebenfalls in der Stichwahl gegenüber standen, ist die Beteiligung rückläufig. Damals hatten bis zum Mittag noch mehr als 28 Prozent ihre Stimme abgegeben. Le Pen wählte am Vormittag bereits im nordfranzösischen Hénin-Beaumont bei Lille.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde allgemein mit einer hohen Enthaltung gerechnet, zumal im Land Schulferien sind. Analysten warnen, dass dies den Abstand zwischen Macron und Le Pen verringern und damit zu einem "echten Risiko" für den liberalen Amtsinhaber werden könnte. Auch Macron und seine Verbündeten wiesen immer wieder darauf hin, dass die vielen Wähler, die 2016 in Erwartung eines klaren Ergebnisses in Großbritannien und den USA zu Hause geblieben waren, erst den Brexit und die Wahl von Donald Trump an die US-Staatsspitze ermöglicht hatten.

Umfrage-Vorsprung für Macron

In den letzten Umfragen vor der Abstimmung lag Macron mit etwa 55 bis 56,5 Prozent vor Le Pen. Insgesamt 48,7 Millionen Französinnen und Franzosen können zwischen den beiden Bewerbern abstimmen. Eine entscheidende Frage für das Schlussduell ist, wem der beiden es gelingen würde, auch frustrierte Wähler an die Urnen zu holen.

Zahlreiche Parteien, ausgeschiedene Kandidaten und gesellschaftliche Gruppen riefen dazu auf, in der entscheidenden Endrunde mit einer Stimme für Macron gegen Le Pen zu wählen. Eine solche republikanische Front hatte es bereits 2017 und zuvor 2002 gegeben. Damals waren Le Pen beziehungsweise ihr Vater und rechtsextremer Parteigründer Jean-Marie Le Pen ihren Kontrahenten deutlich unterlegen.

Der französische Präsident wird auf fünf Jahre gewählt. Die Wahllokale sind in Frankreich bis 19 und mancherorts bis 20 Uhr geöffnet. Wegen der Zeitverschiebung wurde in einigen französischen Überseegebieten, etwa in der Karibik, bereits am Samstag abgestimmt. Kurz nach 20 Uhr wird mit einer ersten Hochrechnung gerechnet.