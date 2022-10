Die Bundeswehr testet erfolgreich eine neue Waffe. Ende August vernichtet die Marine auf See eine Drohne per Laser. Das System soll auch in der Lage sein, Schnellboote oder Lenkflugkörper abzuwehren.

Mit einer auf der Fregatte "Sachsen" installierten Laserwaffe hat die Bundeswehr erstmals eine Drohne vom Himmel geschossen. Nach umfangreichen Auswertungen bewerteten die an der Entwicklung beteiligten Rüstungsunternehmen MBDA und Rheinmetall den bereits im August in der Ostsee vor dem Truppenübungsplatz Putlos durchgeführten Test als Erfolg.

"Es ist ein großer Schritt in Richtung einsatzfähiger Laserwaffen", teilten die beiden Unternehmen mit. Ein zukünftiges Hochenergielaser-Waffensystem für die Marine eignet sich demnach insbesondere zur Abwehr von Drohnen, Drohnenschwärmen oder angreifenden Schnellbooten im Nah- und Nächstbereich. Es könne aber auch leistungsfähiger ausgestattet und zur Zerstörung von Lenkflugkörpern oder Mörsergranaten eingesetzt werden.

Die Tests mit dem neuen System hatten Rheinmetall zufolge im vergangenen November begonnen und sollen noch bis Mitte 2023 fortgeführt werden. Das Rüstungsunternehmen MBDA entwickelt und produziert nach eigenen Angaben Lenkflugkörper und Lenkflugkörpersysteme für alle Teilstreitkräfte.