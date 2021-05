Der Klima- und Umweltschutz ist nicht nur unter Jugendlichen das Topthema, wenn es um politischen Wandel in Deutschland geht.

Klimaschutz und Integrationspolitik statt Europapolitik und innerer Sicherheit, dort wollen die Deutschen vornehmlich einen politischen Wandel. Die Zeichen stehen in Deutschland aber grundsätzlich auf Wechsel, wie eine Allensbach Umfrage feststellt.

Die allgemeine politische Wechselstimmung in Deutschland ist laut einer Umfrage auf einem Rekordniveau. 61,5 Prozent wünschen sich demnach einen Wechsel der Bundesregierung, während nur jede achte befragte Person meint, das wäre nicht gut. Das ist das zentrale Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Gleichzeitig wünschten sich 67,2 Prozent aller Menschen in vielen Bereichen eine andere Politik, während nur gut 14 Prozent eine Fortsetzung der jetzigen Regierungspolitik wollten.

"Die meisten Menschen in Deutschland wünschen sich derzeit einen politischen Wechsel und Neuanfang", fasste der Demokratieexperte der Stiftung, Robert Vehrkamp, die Ergebnisse zusammen. Sie werden den Angaben zufolge am Abend in dem von RBB und Süddeutscher Zeitung veranstalteten "Polittalk aus der Hauptstadt" mit Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz diskutiert. "Für den Wunsch nach Wechsel ist das der höchste gemessene Wert seit der ersten Erhebung der Frage Anfang der 1990er-Jahre", erklärte Vehrkamp. "Die Wechselstimmung befindet sich damit auf einem Rekordniveau."

Wunsch nach Wandel im Klimaschutz am stärksten

Nach konkreten Politikfeldern befragt, wünschen sich die meisten Menschen (55,4 Prozent) eine neue Umwelt- und Klimaschutzpolitik, dicht gefolgt von der Flüchtlings- und Integrationspolitik (54,9 Prozent), Renten- (53,9 Prozent) und Bildungspolitik (52,4 Prozent). Auch der Wunsch nach einem Politikwechsel in der Bekämpfung der Corona-Pandemie bleibt auf hohem Niveau (52,1 Prozent).

Deutlich weniger wichtig erscheint den Menschen laut der Erhebung, für die vom 23. April bis zum 6. Mai insgesamt 1028 Personen befragt wurden, ein Politikwechsel in der Finanzpolitik (37,3 Prozent), bei der inneren Sicherheit (35,4 Prozent) und in der Europapolitik (25,3 Prozent).