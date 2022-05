Drei Mal schlagen Schnelltests bei Wirtschaftsminister Habeck an und weisen auf eine Infektion mit dem Coronavirus hin. Doch den Befund können die genaueren PCR-Tests nicht bestätigen. Und so kehrt der Ressortchef an den Schreibtisch zurück.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist doch nicht mit Corona infiziert und hat daher zu Wochenbeginn seine Arbeit wieder in vollem Umfang aufgenommen. Nach drei positiven Corona-Schnelltests am Freitagvormittag habe ein direkt darauffolgender PCR-Test ein negatives Ergebnis ergeben, hatte zuvor eine Sprecherin mitgeteilt. Auch ein zweiter PCR-Test am Wochenende sei negativ ausgefallen.

Habeck hatte sich am Freitag nach den drei positiven Schnelltests in Isolation begeben und war laut Sprecherin vorsorglich bis zum Vorliegen des zweiten PCR-Testergebnisses darin geblieben. Er werde nun auch am Nachmittag am Sondertreffen der EU-Energieminister in Brüssel teilnehmen. Auch einer Teilnahme des Grünen-Politikers an der zweitägigen Kabinettsklausur am Dienstag und Mittwoch in Meseberg bei Berlin steht nichts mehr im Wege.

Über die Gründe der unterschiedlichen Testergebnisse lässt sich nur spekulieren: Möglich sind falsch-positive Ergebnisse der Schnelltests etwa durch eine fehlerhaft Durchführung oder etwaige Verunreinigungen.

Positiv fiel dagegen am Sonntag der Test beim Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour aus: "Jetzt hat's auch mich erwischt: Gerade erhalte ich, nach positivem Schnelltest heute, ein entsprechendes PCR-Ergebnis", twitterte er. Am Vortag sei das Ergebnis noch negativ gewesen. "Ich habe mich in häusliche Isolation begeben. Alle physischen Termine sage ich bis auf Weiteres ab." Nouripour war am Samstag noch beim kleinen Parteitag der Grünen in Düsseldorf gewesen.