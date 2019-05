Bei ihrer Rede vor Absolventen der US-Elite-Uni Harvard erntet Kanzlerin Merkel viel Applaus. Das dürfte auch mit Präsident Trump zu tun haben, der zwar nicht anwesend ist, aber doch präsent wie kaum jemand sonst.

Kanzlerin Angela Merkel hat bei ihrer Rede an der US-Elite-Universität Harvard die internationale Zusammenarbeit und den freien Welthandel beschworen. "Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln", sagte Merkel am Abend unter dem Jubel von rund 20.000 Absolventen, Angehörigen und Professoren der renommierten Hochschule.

Gehandelt werden müsse global statt national, weltoffen statt isolationistisch - "gemeinsam statt alleine". Protektionismus und Handelskonflikte gefährdeten den freien Welthandel und damit die Grundlage des Wohlstands, warnte Merkel, ohne US-Präsident Donald Trump zu nennen.

Merkels immer wieder von begeistertem Beifall unterbrochene Ansprache konnte aber in großen Teilen als direkte Gegenrede zum "Amerika zuerst"-Motto von US-Präsident Donald Trump verstanden werden, der den Multilateralismus mit Argwohn betrachtet und sich von diversen internationalen Vereinbarungen - darunter dem Pariser Klimaschutzabkommen - abgewendet hat.

Der Applaus der Zuhörer legte nahe, dass sie Merkels Worte mit Trump in Verbindung brachten. Das Publikum klatschte besonders laut, als Merkel sagte, man solle die Wahrheit nicht Lügen nennen und Lügen nicht als Wahrheit bezeichnen. Der Gedanke an den Präsidenten, der kritische Medien stets als "Fake News" diffamiert und selbst wieder und wieder der Lüge überführt wurde, drängte sich an dieser Stelle auf.

Mit Blick auf den von Menschen verursachten Klimawandel und die daraus folgenden Krisen sagte die Kanzlerin, man müsse "alles Menschenmögliche tun, um diese Menschheitsherausforderung wirklich in den Griff zu bekommen". Noch sei dies möglich. "Doch dazu muss jeder seinen Beitrag leisten", sagte Merkel.

"Das sage ich auch selbstkritisch" - man müsse hier besser werden. Sie werde sich deshalb "mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Deutschland 2050 das Ziel der Klimaneutralität erreichen werde. "Veränderungen zum Guten sind möglich, wenn wir sie gemeinsam angehen. In Alleingängen wird das nicht gelingen."

Vor ihrer Rede war die Kanzlerin von der Eliteuniversität nahe Boston mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet worden. Die Harvard University hob in einem Kommentar auf ihrer Website dazu Merkels Motto "Wir schaffen das" als Ausdruck der "scharfsinnigen Entschlossenheit und des Pragmatismus" der Kanzlerin hervor.

Kurz nach ihrer Harvard-Rede wollte Merkel wieder zurück nach Deutschland fliegen. Termine mit der US-Regierung hatte sie während ihres Kurzbesuchs in den Vereinigten Staaten nicht, ein Stopp in Washington war nicht geplant. Von der Bundesregierung wurde dies mit Terminschwierigkeiten begründet. Merkel war zuletzt im April 2018 zu Besuch bei Trump. Ihr Verhältnis zum US-Präsidenten ist durch tiefgreifende politische Meinungsverschiedenheiten geprägt.