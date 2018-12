Politik

Kriegsschiff unter dem Radar: Iran präsentiert neuen Stealth-Zerstörer

Der neue Stolz der iranischen Streitkräfte ist bereit für den Einsatz im Persischen Golf: Mit einer Live-Übertragung im Staats-TV weiht Teheran ein neugebautes Kriegsschiff ein. Hightech soll den Zerstörer zum gefährlichen Gegner für alle potenziellen Angreifer machen.

Inmitten anhaltender Spannungen mit den USA, Saudi-Arabien und Israel rüstet der Iran weiter auf: Die Streitkräfte der Islamischen Republik haben ein neues Kriegsschiff vorgestellt. Bei dem als "Zerstörer" vorgestellten Neubau handelt es sich um eine iranische Eigenentwicklung der Moudge-Klasse mit der Kennung 74.

Staatlichen Medienberichten zufolge verfügt die rund 95 Meter lange "Sahand" über Tarnkappeneigenschaften. Dank der Ausstattung mit einer nicht näher genannten besonderen Technologie sei das Kriegsschiff von Radarsystemen nicht zu erfassen, hieß es.

In einer live vom staatlichen Fernsehen übertragenen Zeremonie war zu sehen, wie die "Sahand" am Stützpunkt der Marineflotte in Bandar Abbas im Persischen Golf offiziell in Dienst gestellt wurde. Das Schiff verfügt den Berichten zufolge unter anderem über ein Landedeck für Hubschrauber, Flug- und Luftabwehrkanonen, Boden-Boden- sowie Boden-Luft-Raketen, Torpedos und Technologien zur elektronischen Kriegsführung.

US-Präsident Donald Trump hatte das 2015 erzielte Internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Im Zuge dessen wurden von den USA Strafmaßnahmen, die als Teil des Abkommens ausgesetzt waren, wieder eingeführt.

Quelle: n-tv.de