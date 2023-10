"Russland unterstützt Nazi-Leute, die einen Völkermord an uns begehen wollen", sagt Weitmann in der Sendung.

Der israelische Politiker Amir Weitmann macht für den brutalen Hamas-Angriff auf Israel auch den Kreml verantwortlich. In einer Sendung des russischen Propagandasenders RT holt der Politiker zum Rundumschlag aus. Man werde nicht vergessen, was Russland getan habe, so Weitmann.

Der Vorsitzende der libertären Fraktion der israelischen Regierungspartei Likud, Amir Weitmann, hat in einer Sendung des russischen Propagandasenders RT der Regierung in Moskau eine Mitverantwortung an dem Hamas-Angriff auf Israel gegeben. "Nachdem wir diesen Krieg gewonnen haben, werden wir sicherstellen, dass die Ukraine ebenfalls gewinnt und Russland für seine Taten bezahlen wird", droht Weitmann in der Sendung, die in Ausschnitten in den sozialen Netzwerken kursiert.

"Russland unterstützt Nazi-Leute, die einen Völkermord an uns begehen wollen. Und gerade Russland wird den Preis dafür zahlen", so Weitmann. "Mein Volk wird von Ihren Verbündeten abgeschlachtet." Man werde nicht vergessen, was Russland getan habe, sagt der Politiker in Richtung des Moderators, der von dem verbalen Angriff sichtlich überrumpelt wirkt.

"Sie müssen verstehen, dass Handlungen Konsequenzen haben. Und wenn Menschen den Mord an Juden unterstützen, zahlen sie den Preis dafür. Das ist in Gaza so. Das ist überall sonst auch so", fährt Weitmann fort. "Die Zeit, in der die Juden keine Möglichkeit hatten, sich zu verteidigen, ist vorbei, und die Menschen müssen nun die Konsequenzen dafür tragen, dass sie Völker mordende Nazis unterstützen, die darauf aus sind, die Juden auszurotten."

Was man vor zehn Tagen erlebt habe, sei nichts Normales. Man habe gesehen, wie Menschen auf der Straße massakriert und Frauen vergewaltigt worden seien. "Wie können Sie es überhaupt wagen, diese Mörder zu unterstützen?", fragt Weitmann den Moderator. "Ich sage Ihnen ganz offen, die öffentliche Meinung in Israel hat sich geändert. Wir sind nicht mehr da, wo wir vor zehn Tagen waren."

Kremlchef Wladimir Putin hatte im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine seine Beziehungen zum Iran intensiviert. Die Regierung in Teheran wiederum ist Israels Erzfeind und unterstützt die palästinensische Terrororganisation Hamas. Nach Angaben des russischen Außenministeriums pflegt Moskau auch Kontakte zur Hamas.