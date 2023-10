Die israelische Armee schickt in der Nacht erneut Bodentruppen, die von Kampfjets und Drohnen flankiert werden, in den Gazastreifen, um dort gezielt Raketen-Abschussrampen und Hamas-Kommandozentralen anzugreifen. Auch eine Panzerkolonne ist im Einsatz.

Das israelische Militär hat bei weiteren begrenzten Vorstößen im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Stellungen der islamistischen Hamas angegriffen. Wie die Armee am Morgen auf Telegram berichtete, attackierten in der Nacht von Kampfflugzeugen und Drohnen flankierte Bodentruppen unter anderem gezielt Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, Kommandozentralen sowie Terroristen der Hamas.

Demnach fanden die Angriffe im Gebiet von Shuja'iyya, das sich östlich vom Zentrum des Gazastreifens befindet, sowie im gesamten Gazastreifen statt. Vom Militär veröffentlichte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigten eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge. Zudem war nach den Angriffen eine große Staubwolke zu sehen.

Der Vorstoß habe Einrichtungen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gegolten. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen.

Auch in der vorherigen Nacht hatten israelische Kampfpanzer im Norden einen Vorstoß unternommen. Wie die israelische Tageszeitung "Haaretz" schreibt, ist es der dritte Angriff auf Posten der Terrororganisation Hamas in den letzten 24 Stunden. Israels Militär hatte in den vergangenen rund drei Wochen bereits mehrere solcher begrenzten Vorstöße in den Gazastreifen unternommen. Sie gelten als Vorbereitung für eine geplante Bodenoffensive Israels.

Am 7. Oktober waren Terroristen der Hamas nach Israel eingedrungen und ermordeten mehr als 1400 Menschen. Die Terroristen verschleppten auch mehr als 220 Menschen in den Gazastreifen. Regelmäßig kommt es seither auch zu Raketenbeschuss auf israelische Ortschaften.