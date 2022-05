Auf Telegram behauptet Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow, seine Kämpfer hätten die ostukrainische Stadt Popasna eingenommen. Kiew allerdings widerspricht der Darstellung. Die tschetschenischen Einheiten würden nicht kämpfen, sondern nur plündern und Videos aufnehmen.

Nach Angaben des Machthabers der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, ist die ostukrainische Stadt Popasna in der Region Luhansk gefallen. "Kämpfer der tschetschenischen Spezialeinheiten ... haben den größten Teil von Popasna unter Kontrolle gebracht", schrieb Kadyrow auf Telegram. Die zentralen Bezirke seien geräumt.

Die Ukraine meldet hingegen, dass die schweren Kämpfe um die Stadt weiter andauern. "Russische Propagandisten haben freudig berichtet, dass sie die Stadt bereits eingenommen haben, aber das ist nicht ganz richtig. Dies ist die 117. 'Einnahme von Popasna', die sie allein in dieser Woche behauptet haben", teilte ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj in den sozialen Medien mit. Die tschetschenischen Truppen würden nicht kämpfen, sondern plündern und Videos aufnehmen. Die Berichte konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Welche Rolle Kadyrow und seine Kämpfer in der Ukraine genau einnehmen, ist unklar. In den ersten Tagen der Offensive waren sie in Kampfhandlungen am Kiewer Flughafen Hostomel involviert, erlitten dort offenbar aber schwere Verluste. Nach Informationen der ukrainischen Spionageabwehr wurden mehrere Hundert Tschetschenen bei den Gefechten rund um die ukrainische Hauptstadt getötet, darunter der hochrangige Kommandeur Magomed Tuschajew.

In Mariupol sollen die "Kadyrowzy" die Russen bei der Belagerung des Stahlwerks Asowstal unterstützen. Kiew vermutet allerdings, dass die Einheiten mittlerweile mehr einen Medienkrieg führen, statt sich tatsächlich an Kampfhandlungen zu beteiligen.