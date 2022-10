Bewaffnete Drohnen aus der Türkei haben der Ukraine in den ersten Kriegsmonaten einen Vorteil verschafft. Der türkische Hersteller Baykar wendet sich nun auch an Deutschland, das mittlerweile die Bewaffnung unbemannter Fluggeräte erlaubt hat. Firmen-Chef Bayraktar macht jetzt Druck.

Der Chef des führenden türkischen Kampfdrohnenherstellers Baykar hat mehr Kooperationsbereitschaft von Deutschland in der Verteidigungsindustrie gefordert. "Wir haben sehr solide Beziehungen in anderen Sektoren. In der Verteidigung müssen gegenseitig Maßnahmen ergriffen werden. Davon würden beide Seiten profitieren", sagte Haluk Bayraktar. Deutschland sei in Sachen Verteidigungstechnologie sehr "begrenzt". "Alle Bedenken gegenüber der Türkei sollten ausgeräumt werden."

Das Unternehmen Baykar produziert unter anderem die bekannte Kampfdrohne Bayraktar TB2, die von der Ukraine im Kampf gegen Russland und zuvor etwa von Aserbaidschan im Krieg gegen Armenien, in Syrien oder in Libyen eingesetzt wurde. Insgesamt sei die Drohne bereits in 24 Länder exportiert worden, sagte Bayraktar.

Baykar baut zudem derzeit eine Stätte zur Produktion von Kampfdrohnen und unbemannten Kampfflugzeugen in der Ukraine, die laut Bayraktar im kommenden Jahr in Betrieb gehen soll. Bedenken am vermehrten Einsatz von Kampfdrohnen wiegelte Bayraktar ab. "Die Entscheidungsträger entscheiden, ob sie auf gute oder schlechte Weise eingesetzt werden. Die Drohnentechnologie bietet Überwachungstechnologie, um Ziele präzise anzugreifen. Bei herkömmlicher Technik ist das nicht der Fall."

In Deutschland wurde jahrelang über den Einsatz von Drohnen diskutiert. Erst im Frühjahr gab der Bundestag grünes Licht dafür, Drohnen zu bewaffnen und somit nicht nur als Aufklärungssystem einzusetzen. 2020 hat die Türkei Kriegswaffen für 344,6 Millionen Euro aus Deutschland erhalten. Rüstungsgeschäfte mit dem NATO-Mitglied sind umstritten, unter anderem wegen des Einmarsches in Nordsyrien 2019. Die Grünen hatten in dem Zusammenhang etwa einen kompletten Waffenexport-Stopp gefordert.