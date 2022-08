Vor sechs Monaten startet Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch von belarussischem Territorium aus. In den Monaten zuvor hat Machthaber Lukaschenko außerdem einen russischen Truppenaufmarsch geduldet. Am Unabhängigkeitstag scheint davon alles vergessen.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat der Ukraine zum Unabhängigkeitstag gratuliert und seinen Einsatz für "freundliche" und gutnachbarliche Beziehungen betont. Er sei davon überzeugt, dass "die derzeitigen Widersprüche" die über Jahrhunderte gewachsenen Beziehungen zwischen den Völkern der Ukraine und von Belarus nicht zerstören könnten, erklärte Lukaschenko. Belarus werde sich weiter "für die Erhaltung von Harmonie und die Entwicklung freundschaftlicher, auf gegenseitigem Respekt beruhender Kontakte auf allen Ebenen einsetzen", erklärte Lukaschenko.

Die Straßen von Kiew waren am heutigen Mittwoch ungewöhnlich leer, nachdem in den vergangenen Tagen wiederholt eindringlich vor möglichen Raketenangriffen Russlands auf ukrainische Städte rund um den Unabhängigkeitstag gewarnt worden war. Öffentliche Versammlungen sind in Kiew verboten; in der zuletzt stark umkämpften Stadt Charkiw im Osten des Landes galt eine Ausgangssperre.

Am Morgen mahnte das ukrainische Militär die Bevölkerung abermals zur Vorsicht. "Die russischen Besatzer verüben weiterhin Luft- und Raketenangriffe auf zivile Ziele auf dem Territorium der Ukraine", erklärte der Generalstab. "Ignorieren sie die Fliegeralarme nicht." Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wiederholte am Dienstagabend seine Warnungen und sprach von möglichen "abscheulichen russischen Provokationen".

Am ukrainischen Unabhängigkeitstag war der Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine ein halbes Jahr her. Diesen hatte Russland aus mehreren Richtungen gestartet, auch von belarussischem Territorium aus. In den Monaten zuvor hatte Lukaschenko einen russischen Truppenaufmarsch in seinem Land geduldet, offiziell zu Militärmanövern. Belarus ist finanziell und politisch stark von Russland abhängig.