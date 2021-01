Während sich der künftige Präsident auf seine Amtseinführung vorbereitet, heißt es für die Trumps: "Time to say goodbye". Den Anfang macht die First Lady - ohne dabei wirklich auf ihren Gatten, den noch mächtigsten Mann der Welt, einzugehen.

Einen Tag vor ihrem Abschied aus dem Weißen Haus hat sich die Präsidentengattin Melania Trump in einer Videobotschaft an die US-Bürger gewandt. "Die vergangenen vier Jahre waren unvergesslich", sagte sie in der sechsminütigen Aufzeichnung.

"Seid leidenschaftlich in allem, was ihr tut. Aber denkt immer daran, dass Gewalt niemals die Antwort ist und niemals gerechtfertigt sein wird", mahnte Melania Trump. Während sie ihren Ehemann, den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump nur flüchtig erwähnte, zollte die First Lady den Familien der US-Soldaten und den Mitarbeitern des Gesundheitswesens ihre Anerkennung. "Während Donald und ich unsere Zeit im Weißen Haus beenden, denke ich an all die Menschen, die ich in meinem Herzen mit nach Hause genommen habe, und ihre unglaublichen Geschichten von Liebe, Patriotismus und Entschlossenheit", sagte sie.

"Unter allen Umständen bitte ich jeden Amerikaner, Botschafter zu sein und sich auf das zu konzentrieren, was uns verbindet. Sich über das zu erheben, was uns trennt. Immer Liebe vor Hass, Frieden vor Gewalt und andere vor sich selbst zu wählen", betonte die noch amtierende First Lady.

Der US-Präsident hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seitdem randalierende Trump- Anhänger Anfang Januar das Kapitol in Washington stürmten. Anders als ihre Vorgänger hat das Trump-Ehepaar den künftigen US-Präsidenten Joe Biden und dessen Frau nicht zum traditionellen Tee ins Oval Office eingeladen. Auch bei Bidens Amtseinführung am Mittwoch will der scheidende Präsident nicht teilnehmen.