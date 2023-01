Andrij Melnyk verstummt auch nach seiner Demission als Botschafter in Deutschland nicht. Nun macht er der Bundesregierung einen weiteren Vorschlag zur Unterstützung der Ukraine. Man solle einfach Tornado-Kampfjets schicken. CDU-Außenexperte Kiesewetter begrüßt den Vorschlag.

Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk hat Deutschland den Vorschlag gemacht, auch Kampfjets an sein Land zu liefern. Die Bundeswehr habe 93 Tornados in ihrer Flotte, die bald ausgemustert und durch moderne F-35-Tarnkappenjets ersetzt würden, argumentiert Melnyk auf Twitter. Diese Tornados seien zwar alte, aber "noch immer sehr mächtige" Kampfjets, schrieb der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland.

An die Adresse von Bundeskanzler Olaf Scholz richtete Melnyk die Frage: "Warum nicht diese Tornados an die Ukraine liefern?" Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter begrüßte den Vorschlag auf Twitter. Er schrieb, Deutschland solle alles liefern, was der Ukraine zu einem Sieg verhelfe. Dazu zähle sämtliches Kriegsgerät, das von NATO-Staaten verwendet würde. Auf die immer wieder geäußerte Befürchtung, Deutschland würde so aktive Kriegspartei, schreibt Kiesewetter: Selbst mit dieser Lieferung würde Deutschland keine Kriegspartei.

Die Wirkung von Kampfflugzeugen in der aktuellen Situation ist jedoch unter Militärexperten umstritten. Zahlreiche Flughäfen und Militärbasen sind beschädigt oder gar zerstört, zudem meiden Jets und Helikopter auf beiden Seiten die Frontlinie, aus Angst abgeschossen zu werden. Es ist zudem unklar, ob die Ukraine über ausreichend geschulte Piloten verfügt sowie Ersatzteile in ausreichender Form zur Verfügung stehen.

Die Debatte um die Lieferung schwerer Waffen läuft seit Monaten. Vor allem Deutschland wurde von der Ukraine, aber auch von internationalen Partnern, immer wieder für seine Zögerlichkeit kritisiert. Andrij Melnyk trat in seiner Rolle als ukrainischer Botschafter in Deutschland besonders forsch auf und kritisierte stets in barschen Worten die Zurückhaltung in Teilen der deutschen Politik.