In CDU-Vorstands- und Präsidiumssitzungen muss das Handy künftig in der Tasche bleiben.

Im Wahlkampf dringen Interna aus CDU-Sitzungen nach draußen. Der neue Parteichef Friedrich Merz führt nun en Handy-Verbot ein. Seine Begründung: Es müsse darum gehen, mehr miteinander zu reden.

Der neugewählte CDU-Chef Friedrich Merz will mehr Geschlossenheit in der Führungsebene seiner Partei demonstrieren und verbietet daher ab sofort Handys am Sitzungstisch. Das hatte sein Vorgänger Armin Laschet nach der Niederlage bei der Bundestagswahl auch gemacht. Im Wahlkampf waren Informationen quasi live aus internen Sitzungen nach draußen durchgestochen worden.

"Wir werden zukünftig Vorstandssitzungen und Präsidiumssitzungen ohne Handy abhalten. Das wurde heute so beschlossen", sagte Merz im Interview mit RTL/ntv. "Das hat sich heute schon bewährt, das geht". Es müsse mehr darum gehen, miteinander zu reden, ohne währenddessen Nachrichten zu verschicken oder zu telefonieren.

Laschet hatte mit Blick auf die Indiskretionen im Oktober gesagt, dass er ein Handy-Verbot im Parteipräsidium erteilt habe und jedem Nachfolger als Parteichef dazu rate, dieses auch durchzusetzen. Auch die Schwesterpartei CSU hatte damals ein Handyverbot im Vorstand eingeführt.

"Ohne Handy hören sich die Leute länger zu und sind nicht abgelenkt davon", hatte CSU-Chef Markus Söder damals gesagt. "Das war sehr, sehr positiv, ein richtiger pädagogischer Prozess auch." Es sei "mehr Freiheit in der Diskussion" gewesen, es sei auch länger diskutiert worden. "Beim einen oder anderen hat man schon festgestellt, dass er am Anfang erst ein bissl damit leben musste, nicht ständig in die Tasche zu fassen", so Söder.