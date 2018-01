Politik

Attacke an Silvester in Berlin: Messer-Angriff islamistisch motiviert?

Ein 23-jähriger Syrer greift am Silvestertag in Berlin einen 50-Jährigen an und verletzt ihn leicht. Was zunächst aussieht wie die Tat eines geistig Verwirrten, könnte einem Bericht zufolge einen islamistischen Hintergrund haben.

Ein Messerangriff am Silvestertag in Berlin-Schöneberg hat möglicherweise einen islamistischen Hintergrund. Dabei griff ein 23-jähriger Syrer einen 50-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Nach Informationen des "Tagesspiegels" beschimpfte der 23 Jahre alte Täter Ahmad Al-H. im U-Bahnhof Bayerischer Platz das Opfer als Ungläubigen. Zuvor habe der Messerstecher den 50-jährigen Mann gefragt, ob er Türke sei. Das Opfer verneinte demnach und gab sich als Deutscher zu erkennen.

Der Syrer griff dem Bericht zufolge auch weitere Personen an, darunter eine Mutter mit einem kleinen Kind. Die Personen blieben aber unverletzt. Die von ihnen alarmierte Polizei nahm den Täter fest. Beamte brachten den Mann, der auf sie einen verwirrten Eindruck machte, in eine Klinik, wo er von einem Psychiater untersucht wurde.

In ihrer Pressemeldung hatte die Polizei nur mitgeteilt, der Täter habe den 50-Jährigen nach seiner Staatsangehörigkeit gefragt. Dass der Messerangriff einen politischen Hintergrund haben könnte, erschloss sich aus dem Satz, die weitere Bearbeitung habe der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen. Der Staatsschutz wird beim Verdacht auf politisch motivierte Kriminalität eingeschaltet. Polizeisprecher Winfrid Wenzel sagte nun, ein islamistischer Hintergrund sei nicht auszuschließen. Nach bisherigen Erkenntnissen werde der Messerangriff jedoch eher als "Tat eines psychisch auffälligen Mannes bewertet".

Ahmad Al-H. war nach Informationen des "Tagesspiegels" der Polizei schon bekannt. Der Syrer fiel mehrmals mit Schlägereien auf.

Quelle: n-tv.de