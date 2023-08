Nach Zweifeln aus Washington an der Durchschlagskraft der ukrainischen Gegenoffensive kommt ein deutscher Militärexperte zu ganz anderen Ergebnissen. Mölling bescheinigt Kiew wichtige Durchbrüche an der Südfront und eine kluge Verschleißtaktik im Osten. Dauern werde der Krieg trotzdem noch lange.

Anders als Vertreter der US-Armee hat der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) der Ukraine Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive bescheinigt. "Es gibt erste Durchbrüche an der südlichen Frontlinie. Ob die sich weiten lassen, hängt auch davon ab, was die Ukrainer in der zweiten Verteidigungslinie vorfinden", sagte Mölling den Funke-Zeitungen. "Eine Hypothese besagt, dass die Russen in der jetzigen Phase nicht mehr genügend Manpower haben, um die anderen Verteidigungslinien stark zu besetzen."

Die Ukrainer hätten "in den letzten Monaten sehr viel militärische Infrastruktur und Logistik der Russen zerstört", so Mölling. "Die Frage ist: Zählt angesichts der militärischen Herausforderungen Landgewinn oder die Zerstörung von Logistik des Gegners? Klar ist: Das endgültige Ziel misst sich an territorialen Erfolgen."

Manöverkritik der USA unzutreffend

Kritik aus den USA, dass sich die Ukrainer nicht genug auf die Südfront konzentrierten, wies Mölling zurück. "Ich gehe davon aus, dass die Ukrainer am besten wissen, wie sie diesen Krieg kämpfen können. Im Osten sind sie durchaus erfolgreich. So gelingt es ihnen an der Front nahe Bachmut, in großem Stil russische Infanterie zu vernichten", betonte der Militärexperte. "Die Russen wollen Bachmut nicht aufgeben. Also müssen sie immer neue Kräfte hineinschicken und verlieren dabei sehr viele Soldaten."

Der Krieg werde noch lange dauern, unterstrich Mölling. "Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass beide Seiten irgendwann aus Erschöpfung in eine Konfliktphase eintreten, in der man zwar weiterhin kämpft, aber keine großen Operationen zustande bekommt." Vergleichbar wäre das etwa mit den Scharmützeln entlang der Kontaktlinie im Donbass in den Jahren nach 2014.

Der Tod des Chefs der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, sei ein Zeichen von Kremlchef Wladimir Putin an andere, die "die sich mit Putschgedanken tragen", erklärte Mölling. "Damit versucht aber Putin seinen Machtapparat zu stabilisieren - eine zentrale innere Voraussetzung, damit Russland seinen Angriffskrieg überhaupt fortsetzen kann."