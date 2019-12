Als Trump Ende Juni als erster US-Präsident nordkoreanisches Territorium betrat, standen die Zeichen noch deutlich auf Annäherung. (Foto: dpa)

Oh je, das sind wieder Umgangsmethoden zwischen dem Regime in Nordkorea und US-Präsident Trump. Dabei war doch Letzterer entschlossen, mit der Befriedung der koreanischen Halbinsel in die Geschichte einzugehen. Nun muss er sich von Pjöngjangs Vize-Außenministerin Choe Son Hui anhören, seine jüngsten Äußerungen seien der "Rückfall in die Senilität eines Senilen".

Zuvor hatte Trump auf dem Nato-Gipfel in London ein militärisches Vorgehen gegen Nordkorea erneut nicht ausgeschlossen. "Er schießt definitiv gerne Raketen ab, oder?", sagte Trump mit Blick auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Rande des Nato-Gipfels. "Deswegen nenne ich ihn Raketen-Mann."

In einer Reaktion erklärte Choe nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA, wenn der US-Präsident damit die Zustände vor zwei Jahren zurückhaben wolle, "als ein Krieg der Worte über den Ozean hinweg geführt wurde", schaffe dies eine "sehr gefährliche" Lage.