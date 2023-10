Kabinettsumbildung in Oslo

Kabinettsumbildung in Oslo Norwegens Außenministerin stolpert über Aktiendeals des Gatten Artikel anhören

Anniken Huitfeldt war zwei Jahre lang die Vertreterin Norwegens in der Welt.

Aktienkäufe ihres Ehemanns bringen Norwegens Außenministerin in Not. Die Betriebe profitierten von Staatsaufträgen. Die Ressortchefin will von den Deals nichts gewusst haben. Ministerpräsident Støre besetzt den Posten dennoch neu.

Die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt ist zurückgetreten. Das gab das Büro von Ministerpräsident Jonas Gahr Støre bekannt. Huitfeldts Nachfolger wird demnach der bisherige Klima- und Umweltminister Espen Barth Eide. Huitfeldt war seit Oktober 2021 Außenministerin gewesen. Zuvor hatte die Sozialdemokratin von 2008 bis 2013 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg, dem heutigen NATO-Generalsekretär, verschiedene Ministerposten innegehabt.

Ende August hatte Huitfeldt eingeräumt, dass ihr Mann nach ihrem Amtsantritt in größerem Umfang Aktien eines Rüstungsunternehmens gekauft hatte, das von Staatsaufträgen profitierte. Huitfeldt hatte sich damit entschuldigt, vom Ausmaß der Aktiengeschäfte ihres Mannes nichts gewusst zu haben. Zur Aufklärung des Vorfalls wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Ministerpräsident Støre zufolge war dies einer der Gründe, weshalb Huitfeldt ihren Posten nun räumt. Gleichzeitig mit Huitfeldts Rücktritt kam es zu einem größeren Umbau der norwegischen Regierung. Unter anderem wurden die Spitzen der Ministerien für Wissenschaft und Fischerei neu besetzt. Auch die Ressorts für Klima, für Kommunales und für Arbeit wurden neu besetzt. Außerdem wurde ein neues Ministerium ins Leben gerufen, das Ministerium für Digitalisierung und Verwaltung.