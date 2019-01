Nicolás Maduro ist in Venezuela seit 2013 an der Macht.

Machtkampf in Venezuela

Machtkampf in Venezuela Parlament stellt sich gegen Präsident Maduro

Die Lage in Venezuela verschärft sich: Weil Nicolás Maduro auf einer umstrittenen zweiten Amtszeit beharrt, lehnt sich das Parlament nun gegen den Präsidenten auf. Ein Oppositionspolitiker bringt sich bereits als Maduros Nachfolger in Stellung.

Das von der Opposition dominierte, entmachtete venezolanische Parlament hat Präsident Nicolás Maduro der unrechtsmäßigen Machtübernahme beschuldigt. Die verfassungsmäßige Ordnung müsse wieder hergestellt werden, sagte der oppositionelle Präsident der Nationalversammlung, Juan Guaidó. Er hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, er sei bereit, die Präsidentschaft vorübergehend zu übernehmen und Neuwahlen auszurufen, wenn er auf die Unterstützung des Volkes, der Streitkräfte und der internationalen Gemeinschaft zählen könne. Wie der Sender CNN berichtet, erwägt US-Präsident Trump Guaido als den rechtmäßigen Präsidenten des Landes anzuerkennen.

Trotz massiver internationaler Proteste hatte sich Maduro in der vergangenen Woche für eine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Allerdings bewerten zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die venezolanische Opposition seine Wiederwahl im vergangenen Jahr als undemokratisch. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erkennt Maduro nicht als legitimen Präsidenten an. Die USA und die EU forderten den Staatschef zur Rückkehr zur Demokratie auf.

Venezuela, das über große Erdöl-Lagerstätten verfügt, ist unter Maduros linker Regierung in eine schwere Wirtschaftskrise geraten. Das Land leidet unter einer hohen Inflation und einem Mangel an Grundnahrungsmitteln und Medikamenten. Die schwierige Lage hat zu einer Massenflucht in Nachbarländer geführt.

Maduro macht für die Lage einen von den USA angeführten Wirtschaftskrieg verantwortlich, der einen Umsturz zum Ziel habe. Die USA haben seit 2017 mehrfach Sanktionen gegen Venezuela verhängt. Kritiker sehen als Grund für die Entwicklung jedoch Inkompetenz der Regierung, nicht funktionierende Währungskontrollen sowie Korruption.