Das britische Militär berichtet von einem mutmaßlichen Drohnenangriff und Explosionen im Roten Meer. Kurz darauf kommt die Nachricht aus Washington: US-Schiffe wurden angegriffen. Von wem, steht allerdings noch nicht eindeutig fest.

Ein US-amerikanisches Kriegsschiff sowie mehrere Handelsschiffe sind im Roten Meer angegriffen worden."Wir haben Kenntnis von Berichten über Angriffe auf die USS Carney und Handelsschiffe im Roten Meer und werden Informationen bereitstellen, sobald sie verfügbar sind", teilte das Pentagon mit. Das britische Militär hatte zuvor von einem mutmaßlichen Drohnenangriff und Explosionen im Roten Meer berichtet, ohne dies näher zu erläutern.

Zu den Angreifern machte Washington zunächst keine Angaben. Doch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen griffen in den vergangenen Wochen immer wieder Schiffe im Roten Meer an und feuerten Drohnen und Raketen Richtung Israel, das im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas führt. Auch der aktuelle Angriff auf die US-Flotte habe im Jemen gegen 10 Uhr begonnen und bis zu fünf Stunden gedauert, sagte ein US-Beamter der Associated Press (AP). Von den Huthis gibt es demnach bislang keine Stellungnahme. Ein Militärsprecher der Rebellen solll jedoch eine "wichtige" Erklärung angekündigt haben.

Die Huthi sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbsternannten "Achse des Widerstands". Dazu gehören auch weitere vom Iran unterstützte Gruppen wie die radikalislamische Hamas und die schiitisch-islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon. Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas als Reaktion auf deren brutalen Überfall auf israelisches Staatsgebiet haben die Huthi-Rebellen schon mehrfach Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert.

Anfang November hatten die Huthis im Roten Meer vor Jemen ein mit Israel in Verbindung stehendes Fahrzeugtransportschiff gekapert. Die Rebellen halten das Schiff immer noch in der Nähe der Hafenstadt Hodeida fest. Auch in der vergangenen Woche schlugen Raketen in der Nähe eines anderen US-Kriegsschiffs ein, nachdem es ein mit Israel verbundenes Schiff unterstützt hatte, das kurzzeitig von Bewaffneten gekapert worden war.