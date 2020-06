Polizist in USA wegen Mordes angeklagt

Tödliche Schüsse in Atlanta

Ein Video zeigt den Vorfall in Atlanta, für den sich nun mehrere Polizisten verantworten müssen.

Am 12. Juni stirbt in Atlanta ein Afroamerikaner bei einer Polizeikontrolle durch zwei Schüsse in den Rücken. Ein Video zeigt den Vorfall, der dem schießenden Polizisten die Todesstrafe einbringen könnte - der Beamte wird wegen Mordes angeklagt.

Im Fall des in Atlanta bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners Rayshard Brooks muss sich der inzwischen entlassene weiße Beamte wegen Mordes verantworten. Insgesamt werde Garrett Rolfe in elf Punkten angeklagt, teilte der zuständige Bezirksstaatsanwalt Paul Howard auf mit. Ein weiterer Polizist, der bei dem Einsatz dabei war und derzeit vom Dienst suspendiert ist, werde als Zeuge auftreten. Sollte Rolfe schuldig gesprochen werden, drohen ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft.

Brooks war am 12. Juni auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants bei einer Polizeikontrolle niedergeschossen worden. Der Vorfall wurde auf Videoaufnahmen festgehalten. Darauf ist zu sehen, wie der 27-Jährige, der in seinem Auto in der Warteschlange vor dem Restaurant eingeschlafen sein soll, sich bei seiner Festnahme wehrt und einem der Beamten offenbar einen Taser entreißt. Brooks rennt los, dreht sich um und richtet den Elektroschocker auf Rolfe. Dann wird auf Brooks geschossen. Eine Autopsie ergab, dass Brooks zwei Mal im Rücken getroffen wurde und schließlich wegen Blutverlusts und Organverletzungen starb.

Die Tötung zog weitere Proteste gegen Polizeibrutalität nach sich. Am 25. Mai war der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Auch dieser Fall wurde gefilmt, er löste eine weltweite Protestwelle gegen Rassismus aus.