Die Widerstandshymne für den Kampf der Ukraine gegen die russische Invasion kommt von einer Punkband. Die Musiker wollen nun selbst kämpfen.

Es ist ein Hilferuf: Kyiv Calling. Die Punkband Beton aus Lwiw hat den alten Clash-Song "London Calling" umgetextet und neu aufgenommen. Sie schreien den westlichen Regierungschefs zu: Kommt raus aus eurer Neutralität: "Kyiv calling to the whole world, come out of neutrality, you boys and girls."

Die Idee zu dem Coversong hatte ein Freund, erzählt Sänger Andriy Zholob. Dann hätten sie den Text geschrieben, die Musik arrangiert und innerhalb von zwei Tagen stand die neue Hymne. Die noch lebenden Mitglieder der britischen Band "The Clash", die mit "London Calling" 1979 einen Welthit landeten, gaben schnell ihren Segen. "Die hatten keine Korrekturwünsche", sagt Zholob stolz.

"Kyiv Calling - das ist ein Lied, wo erwachsene Ukrainer schreien und die ganze Welt um Hilfe bitten", meint der Sänger und fleht: "Bitte helft uns, unsere Familien zu beschützen, unsere Kinder. Bitte setzt eine Flugverbotszone ein."

Gewehr statt Gitarre

Spätestens nach den Angriffen auf Lwiw am 26. März, als eine Rakete in das Tankdepot einschlug und alles brannte, war den drei Musikern von Beton klar, dass auch Lwiw nicht mehr sicher ist. Drummer Bohdan Hrynko hat gerade seine Frau und die drei Kinder nach Deutschland gebracht. Jetzt probt er mit der Band. Doch der 42-Jährige, der im richtigen Leben Architekt ist, ist auch bereit, sein Schlagzeug gegen eine Waffe einzutauschen: "Ich brauche natürlich Schießtraining, ich bin kein Kämpfer", sagt er. Aber natürlich sei er bereit, sein Land gegen Russland zu verteidigen.

Bassist Oleg Hula, der eine Logistik-Firma hat, hat sich zusammen mit Bohdan im Rekrutierungsbüro der Territorialverteidigung gemeldet. "Ich warte auf den Anruf, wenn mich das Land braucht, werde ich kämpfen." Alle drei arbeiten schon jetzt als Freiwillige, fahren Hilfsgüter aus. Sänger Andriy Zholob ist Orthopäde und hat im Moment viele Patienten, die aus dem Südosten geflohen sind und sich bei der Flucht verletzt haben.

Geld geht an Feuerwehrleute in Kampfgebieten

Ihr Song "Kyiv Calling" ist längst über die Grenzen der Ukraine bekannt. Mit den Erlösen unterstützen sie Feuerwehrleute in den Kriegsgebieten, Sanitäter und Mechaniker, die zerstörte Internet- und Telefonleitungen reparieren, sagt Zholob.

Und dann legen die drei Musiker wieder los. Zholob schreit ins Mikrofon: "Kyiv’s calling, yes, I was there, too. And you know what Moscow said? Well, none of it was true." - "Kiew ruft, ja, ich war auch da. Und wisst ihr, was Moskau gesagt hat? Nichts davon ist wahr." Nach dem Massaker von Butscha, von dem Moskau sagt, es sei ein Fake, ist der Liedtext erschreckend real.

Die Band Beton ist über Nacht berühmt geworden. Einladungen zu Festivals aus aller Welt kommen. Aber sie werden erst das Land verlassen, wenn der Krieg vorbei ist, sagt Zholob: "Erst nach dem Sieg geben wir Konzerte. Und dann machen wir die beste Show der Welt!" Bis dahin kämpfen sie mit ihrer Musik und wenn es sein muss auch mit der Waffe.