In Mali scheint sich die innenpolitische Krise weiter zu verschärfen. Auf einem Armeestützpunkt stellen sich Soldaten gegen die Regierung. Es fallen Schüsse. Der Präsident des Landes wird von den Putschisten gefangengenommen.

Im westafrikanischen Krisenstaat Mali haben Mitglieder der Sicherheitskräfte gemeutert. In der Garnisonsstadt Kati, die rund 15 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt liegt, sei es "zu einer Meuterei von Bewaffneten und Schusswechseln" gekommen, teilte des Auswärtigen Amt in Berlin mit. Zudem habe es Spannungen in Bamako gegeben.

Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keita und Regierungschef Boubou Cissé wurden von den Aufständischen festgenommen. Die beiden seien in Keitas Anwesen in Bamako festgesetzt worden, sagte der Putsch-Anführer, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP. Cissés Sprecher, Boubou Doucouré, bestätigte AFP, dass sich die beiden in den Händen der Aufständischen befänden. UN-Generalsekretär António Guterres forderte ihre sofortige Freilassung.

Aufgrund der Lage stellte die Deutsche Botschaft in Bamako ihren Publikumsverkehr ein. Zuvor hatten mehrere Botschaften, darunter die von Frankreich und Australien, vor Spannungen und Unruhen in Mali gewarnt und ihren Bürgern geraten, zu Hause zu bleiben. Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas verurteilte die Meuterei und rief zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung auf. Die Militärs sollten unverzüglich in ihre Kasernen zurückkehren. Frankreich schloss sich den Aussagen von Ecowas an und verurteilte die Ereignisse "aufs Schärfste", wie es in einer Mitteilung des Außenministeriums hieß. Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika massiv im Einsatz gegen Islamistenmilizen vertreten, Mali ist ein Schwerpunkt.

Opposition fordert Rücktritt von Präsident Keita

2012 hatte der Stützpunkt in Kati eine Schlüsselrolle bei einem Machtwechsel im Land. Dort begann damals ein Militärputsch, in dessen Folge Präsident Keita an die Spitze der politischen Führung kam. Doch seit Monaten steckt das Land in einer politischen Krise. Die Opposition fordert den Rücktritt von Keita. Seine Popularität war angesichts von Vorwürfen rund um Korruption und Wahlmanipulationen stark gesunken. Zudem wird er dafür kritisiert, die Gefahr durch den islamistischen Terror nicht in den Griff zu bekommen. Der Kampf gegen islamistische Gruppen hat sich inzwischen ins Zentrum des Landes ausgedehnt. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden bereits getötet, Hunderttausende Menschen sind geflohen.

Obwohl die Hintergründe der Meuterei noch unklar sind, bezweifelt Alexandre Raymakers, Sicherheitsexperte der Beratungsfirma Verisk Maplecroft, dass die Oppositionsbewegung dahinter steckt. "Die Meuterei dürfte von einer Vielzahl an Faktoren getrieben sein, die eher eng mit der sich verschlechternden militärischen Lage in Zentral- und Nord-Mali als mit der aktuellen politischen Krise verknüpft sind", betonte er.

Die Bundeswehr ist in Mali mit bis zu 1100 Soldaten als Teil der UN-geführten Mission Minusma vor Ort, die einen Beitrag zur Stabilisierung des westafrikanischen Krisenstaats leisten soll. An der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali sind bis zu 450 deutsche Soldaten beteiligt. Jüngst stimmte der Bundestag mit großer Mehrheit für eine Ausweitung der Beteiligung deutscher Soldaten an der EUTM-Mission. Der Bundeswehr-Standort Koulikoro nordöstlich von Bamako ist etwa 55 Kilometer von Kati entfernt.