Bundeskanzler Scholz muss mehrere Termine absagen, weil er sich bei einem Sport verletzt hat. Laut seiner Sprecherin zog er sich Prellungen im Gesicht zu, als er beim Joggen stürzte.

Nach einer Sportverletzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen für Sonntag geplanten Termin in Hessen abgesagt. Er sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung ntv mit. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert. Dann stehen unter anderem die Haushaltsdebatten im Bundestag an. Wörtlich hieß es, Scholz habe "einen kleinen Sportunfall" gehabt.

Scholz joggt bereits seit Jahren - dieses Bild entstand 2013 in Hamburg. (Foto: dpa)

Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden. Laut "Bild"-Zeitung wollte er Innenministerin und SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser in Bad Homburg begleiten. In dem Bundesland wird am 8. Oktober gewählt.

Die "Frankfurter Rundschau" hatte berichtet, dass der 65-Jährige wegen des Sportunfalls einen Termin beim Bundestagsabgeordneten Michael Roth habe absagen müssen. Mit diesem wollte er eigentlich in dessen hessischem Heimatort Heringen sein 25 jähriges Jubiläum im Bundestag feiern. Geplant war demnach ein Bürgerdialog mit rund 130 Gästen.

"Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, und leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen", teilte Michael Roth laut der Zeitung mit.

Scholz rudert auch gern - hier 2014 zu sehen bei einem Termin mit Olympiasieger Eric Johannesen und Ruder-Weltmeister Christian Dahlke. (Foto: picture alliance / INSIDE-PICTURE)

Vor fünf Jahren hatte Scholz laut "Rheinischer Post" bei einer Veranstaltung in Düsseldorf gesagt, er jogge zwei bis drei Mal die Woche. Seine Frau habe ihn dazu überredet, so der damalige Finanzminister. Seine "morgendlichen Runden" stünden sogar in seinem Terminkalender. Auf seinem Steckbrief auf der SPD-Homepage schreibt er, er gehe heute "so oft es geht" joggen. Dabei könne er sich am besten entspannen - und beim Essen. Scholz ist auch anderweitig sportlich aktiv - er fahre gern Rad heißt es in dem Steckbrief und er rudert seit Jahren.

