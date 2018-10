Politik

Beleidigungen bei Twitter: So sprach Trump über Briefbombenopfer

Donald Trump stört es nach eigener Aussage "überhaupt nicht", dass der mutmaßliche Paketbomber Cesar S. ein fanatischer Anhänger von ihm sein soll. Dass er den Mann zu der Tat motiviert hat, glaubt der US-Präsident nicht. Ex-Konkurrentin Hillary Clinton gibt dem US-Präsidenten dagegen indirekt eine Mitschuld an der Bombenserie. "Wir leben in einer Zeit, in der die Atmosphäre unberechenbar und hasserfüllt ist und wir haben einen Präsidenten, der die ganze Zeit rücksichtslose Rhetorik praktiziert, die alle möglichen Leute erniedrigen und dämonisieren soll", sagte Clinton. "Er peitscht die Zuschauer auf, die zu ihm kommen, und es ist fast wie eine Sucht: er treibt sie an und sie geben ihm das zurück, was er anscheinend braucht, um sich stark und wichtig zu fühlen. Das ist tragisch, aber auch sehr gefährlich."

Trump bestreitet die Vorwürfe. Er verurteilte die versuchten Briefbombenanschläge als "Terrorakte". Der Täter müsse "mit der ganzen Härte des Gesetzes" bestraft werden. "Politische Gewalt darf in Amerika niemals geduldet werden und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu stoppen." Auffällig im Zusammenhang mit den Rohrbomben ist, dass sich der US-Präsident in der Vergangenheit über jeden einzelnen der zwölf Adressaten öffentlich abfällig geäußert hat. Die Tweets haben Beleidigungen, Anschuldigungen und sogar offene Drohungen zum Gegenstand.

Hier ein Überblick:

Ex-Präsident Barack Obama

"Präsident Obama wird vermutlich als der schlechteste Präsident der USA in die Geschichte eingehen!" (Twitter, 2. August 2016)

"Wie tief ist Barack Obama gesunken, dass er mein Telefon im heiligen Wahlvorgang abhören ließ. Das ist Nixon/Watergate. Schlechter (oder kranker) Typ!" (Twitter, 4. März 2017)

Ex-Vizepräsident Joe Biden

"Der irre Joe Biden gibt sich als taffer Typ. Dabei ist er schwach, mental und physisch. Trotzdem hat er mir schon zum zweiten Mal Gewalt angedroht. Er kennt mich nicht, aber er würde schnell und heftig niedergehen, und dabei heulen. Du sollst anderen nicht drohen, Joe!" (Twitter, 22. März 2018)

Ex-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton

"Die Betrügerin Hillary ist die schlimmste (und größte) Verliererin aller Zeiten. Sie kann es einfach nicht lassen; was gut für die republikanische Partei ist. Hillary, kehre in dein Leben zurück und versuch' es nochmal in drei Jahren!" (Twitter, 18. November 2017)

"Im Laufe meines Lebens sind meine zwei größten Vorteile gewesen, dass ich mental immer stabil war und dass ich wirklich sehr klug bin. Die Betrügerin Hillary hat auch versucht, diese Karten auszuspielen und ist - wie alle wissen - krachend gescheitert..." (Twitter, 6. Januar 2018)

Kongressabgeordnete Maxine Waters

"Kongressabgeordnete Maxine Waters, eine Person mit außergewöhnlich niedrigem IQ, ist - gemeinsam mit Nancy Pelosi - das Gesicht der demokratischen Partei geworden. Sie hat dazu aufgerufen, den vielen Anhängern der "Make America Great Again"-Bewegung Leid anzutun. Pass' auf, was du dir wünschst, Max!" (Twitter, 25. Juni 2018)

"Die irre Maxine Waters, von einigen als die korrupteste Person in der Politik bezeichnet, wird - gemeinsam mit Nancy Pelosi - das GESICHT der demokratischen Partei. Ihr Geschimpfe, sie nennt sich selbst ein verletztes Tier, wird die Leute dazu bringen, vor den Demokraten zu fliehen!" (Twitter, 3. Juli 2018)

Senator Cory Booker

"Guckt euch Cory Booker an. Er hat Newark, New Jersey, in den Boden gewirtschaftet; er war ein fürchterlicher Bürgermeister; und er hat Stellungnahmen dazu abgegeben, was er in der Highschool und am College gemacht hat. Er hat tatsächlich Stellungnahmen abgegeben. Und jetzt redet er über Richter Kavanaugh." (Bemerkung im Weißen Haus, 1. Oktober 2018)

Senatorin Kamala Harris

"Senatorin Kamala Harris, warum unterstützen Sie die Schweine von MS-13 (Verbund von Banden in der organisierten Kriminalität, Anm. d. Red.)? Sie müssen doch wissen, was die ICE (US-Zollbehörde, Anm. d. Red.) wirklich macht. Hier ist ein Link zur Erinnerung." (Twitter, 2. Juli 2018)

Generalstaatsanwalt Eric Holder

"Er sollte lieber aufpassen, was er sich wünscht, das sage ich euch. Er sollte lieber aufpassen, was er sich wünscht." (Fox & Friends, 11. Oktober 2018)

Ex-CIA-Direktor John Brennan

"Hat sich jemand mal die Fehler angeguckt, die John Brennan in seiner Zeit als CIA-Direktor begangen hat? Er geht locker als der SCHLIMMSTE in die Geschichte ein und seit er raus ist, ist er nicht weniger als ein Großmaul, Parteigänger, politischer Mitläufer, dem man die Geheimnisse unseres Landes nicht anvertrauen kann!" (Twitter, 18. August 2018)

Ex-Direktor des Nationalen Geheimdienstes James Clapper

"Clapper hat über (betrügerische) Dokumente gelogen, die an CNN geleaked wurden. Er ist eine Lügenmaschine, die jetzt für Fake News CNN arbeitet." (Twitter, 28. April 2018)

"Sogar James Clapper hat John Brennan verwarnt als er völlig aus den Fugen geraten ist. Vielleicht ist Clapper nett zu mir, damit er nicht seine Sicherheitsfreigabe verliert, weil er den Kongress angelogen hat!" (Twitter, 21. August 2018)

Milliardär und Unterstützer der Demokraten Tom Steyer

"Der bekloppte und verwirrte Tom Steyer, der mich und meine "Make America Great Again"-Bewegung von vornherein bekämpft hat, gewinnt nie eine Wahl!" (Twitter, 27. Oktober 2017)

Milliardär und Parteispender George Soros

"Die sehr unverschämten Fahrstuhl-Schreier (Demonstranten gegen die Ernennung von Brett Kavanaugh als Supremecourt-Richter, Anm. d. Red.) sind bezahlte Professionelle, dessen Ziel es ist, Senatoren schlecht aussehen zu lassen. Fallt darauf nicht herein! Seht euch all die professionell erstellten Schilder an. Bezahlt von Soros und anderen. Das sind keine Schilder, die im Keller mit Liebe erstellt wurden! #Störenfriede" (Twitter, 5. Oktober 2018)

Schauspieler Robert De Niro

"Robert De Niro, der einen sehr niedrigen IQ hat, wurde in seinen Filmen zu häufig von echten Boxern geschlagen. Ich habe letzte Nacht einen seiner Filme gesehen und glaubt mir, er ist wohl etwas benommen." (Twitter, 13. Juni 2018)

Quelle: n-tv.de