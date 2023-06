In Deutschland haben manipulierte Bilder schon oft die Runde gemacht, sagt Bundespräsident Steinmeier. Erstellt wurden sie durch Künstliche Intelligenz. Der Fake wird zwar entlarvt, der Schaden bleibt jedoch oft. Daher warnt Steinmeier vor den Risiken der neuen Technologie.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor möglichen Gefahren durch die fortschreitende Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) gewarnt. "Die KI ist eine disruptive Technologie, die unser aller Leben verändern wird", sagte Steinmeier laut Redemanuskript bei einer Sitzung des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste. Die Technik könne auch "manipulativ und böswillig eingesetzt werden", warnte der Bundespräsident. Als Beispiel nannte er das Bild einer angeblichen Explosion am US-Verteidigungsministerium, das "als seriöse Nachricht getarnt" tausendfach im Internet geteilt worden sei.

"Der Fake wurde entlarvt, aber an den Finanzmärkten waren die Börsenkurse bereits eingebrochen. Nicht immer ist die Klarstellung so schnell und eindeutig, und nicht immer erreicht die Klarstellung alle, die die Nachricht gesehen haben", sagte Steinmeier. Auch in Deutschland hätten Fake-Bilder schon oft die Runde gemacht. Mit solchen künstlich erzeugten Fotos Angst zu verbreiten funktioniere "leider viel zu gut", sagte Steinmeier. "Und die Fälschungen werden immer besser. Ist der Fake erstmal in der Welt, ist es schwer, ihn wieder einzufangen." Notwendig sei "eine Art digitaler Allgemeinbildung": "Wir alle müssen lernen, die Antworten der KI zu überprüfen, statt uns auf die Plausibilität zu verlassen, die eine Maschine liefert."

Es müsse auch ein ethischer und rechtlicher Rahmen "mit wirksamen Standards und Kontrollinstanzen" geschaffen werden, betonte Steinmeier. Um Fehlentwicklungen aufzudecken, sei zudem ein starker und unabhängiger Journalismus nötig. "Und vielleicht ist es an der Zeit für eine Art Wasserzeichen, das sichtbar wird, sobald die KI Inhalte produziert, auf Bildern und in Texten", fügte der Bundespräsident hinzu.