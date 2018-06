Politik

Chef des Tehrik-e: Taliban wählen neuen Anführer

Die radikalislamischen Taliban wählen in Pakistan Mufti Noor Wali Mehsud zu ihrem neuen Anführer. Vor einer Woche wurde der ehemalige Anführer bei einem US-Drohnenangriff getötet. Bisher leitet Mehsud die mächtigste Teilgruppe der Taliban.

Eine Woche nach dem Tod des Chefs der radikalislamischen Taliban in Pakistan durch einen US-Drohnenangriff haben die Extremisten einen neuen Anführer gewählt. In einer Stellungnahme von Talibansprecher Mohammed Khorassani hieß es, neuer Chef der Taliban Dachorganisation Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) sei Mufti Noor Wali Mehsud. Dieser hatte bisher die mächtigste Teilgruppe der Taliban, die Mehsud-Fraktion, geleitet. Mehsud ist ein hoher islamischer Geistlicher und seit langen Jahren aktiv im Kampf der pakistanischen Taliban gegen Staat und Armee. Er soll dem afghanischen Hakkani-Terrornetzwerk nahestehen, das in Pakistan sichere Häfen findet.

Hakkani-Chef Siradschuddin Hakkani ist auch stellvertretender Anführer der afghanischen Taliban. Aus deutschen Sicherheitskreisen heißt es, die Hakkanis hätten hinter dem schweren Anschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul im Mai 2017 gesteckt. Damals waren mindestens 90 Menschen getötet und mehrere hundert verletzt worden.

Die USA hatten den vorherigen langjährigen Chef der Taliban, Mullah Fazlullah, Mitte des Monats in Afghanistan nahe der pakistanischen Grenze getötet. Die USA hatten auf Fazlullah im März ein Kopfgeld in Höhe von fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) ausgesetzt. Fazlullah war unter anderem verantwortlich für das Attentat auf die spätere Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai im Jahr 2012.

Quelle: n-tv.de