Trump-Herausforderer Biden bekommt weitere prominente Unterstützung. Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson spricht sich für den früheren Vizepräsidenten aus und führt gleich ein Video-Interview mit ihm und Kamala Harris.

Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson will bei der anstehenden US-Präsidentschaftswahl für Joe Biden und Kamala Harris stimmen. "Fortschritt erfordert Mut, Menschlichkeit, Empathie, Stärke, Freundlichkeit und Respekt", schrieb der 48-Jährige auf Twitter. Er habe in der Vergangenheit schon für beide Lager gestimmt - doch bei dieser "kritischen Wahl" unterstütze er die beiden demokratischen Kandidaten. In dem Post veröffentlichte er ein siebenminütiges Video, in dem er die beiden Politiker interviewt.

Er habe sich bis jetzt noch nie öffentlich für einen Kandidaten ausgesprochen, sagt er. Doch Biden und Harris hätten die Fähigkeit, das Land zu führen. Joe Biden habe mit viel Mitgefühl regiert - Biden war Vizepräsident unter Barack Obama. Über Kamala Harris sagt Johnson, sie sei "clever und zäh". Biden sagte, er wolle sich den Respekt der Amerikaner dadurch verdienen, indem er die Wahrheit sage und auch zu Fehlern stehen werde. Seine Regierung werde so aussehen wie Amerika, versprach er. Ganz Amerika werde vertreten sein. Harris sagte, man könne kein Vertrauen gewinnen, wenn man nicht die Wahrheit sage.

Das Video wurde mehrere Millionen Mal aufgerufen. Joe Biden (77) tritt bei der Wahl am 3. November gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump (74) an. Senatorin Kamala Harris (55) ist als Kandidatin für den Vizepräsidenten-Posten im Rennen.

Wirkung solcher Bekenntnisse fraglich

Auch zahlreiche andere Stars haben sich bereits für den früheren Vizepräsidenten ausgesprochen, etwa Leonardo diCaprio, Robert De Niro und Tom Hanks. Letzterer führte ebenfalls ein Interview mit Biden. Dass Hollywood-Größen den Kandidaten der Demokraten unterstützen ist beinahe schon üblich. Das Showgeschäft steht traditionell der Partei näher. Aber auch Trump bekommt Unterstützung von Schauspielern, darunter Roseanne Barr, Kelsey Grammer ("Frasier") und Gene Simmons von der Band "Kiss".

Ob solche öffentliche Unterstützungsbekundungen großen Einfluss auf die Wahl haben, ist aber fraglich, zumal weit mehr als 80 Prozent der Wähler sich bereits entschieden haben. Eine Analyse des Magazins "Newsweek" zeigte im vergangenen Jahr, dass Promi-Beistand kaum Folgen für die Umfragewerte für die Kandidaten der Vorwahlen bei den Demokraten hatte. Überdies war es auch schon bei den Präsidentschaftswahlen 2016 so, dass Hillary Clinton viele Fürsprecher aus Kunst und Kultur hatte. Doch am Ende siegte Trump dennoch.