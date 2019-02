Nach seinem letzten Medizincheck wird US-Präsident Trump auf Diät gesetzt. Die Ergebnisse der diesjährigen Untersuchung zeigen, dass diese wenig erfolgreich war - und der 72-Jährige trotzdem fit ist. Auf den Test seiner geistigen Fähigkeiten verzichtet er allerdings.

Es gehört zu den Besonderheiten der US-Politik, dass Präsidenten in den Vereinigten Staaten ab und an offenlegen müssen, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist. Das ist nicht rechtlich vorgeschrieben, aber zu einer Art Ritual geworden, um das auch Donald Trump nicht herumkommt. Zum zweiten Mal in seiner Amtszeit unterzog sich Trump in der vergangenen Woche einem Gesundheitscheck - und die Ergebnisse, die das Weiße Haus nun veröffentlichte, sind nur semi-erfreulich für ihn.

Trumps Arzt Sean Conley bescheinigt dem Präsidenten darin zwar, sein Gesundheitszustand sei insgesamt "sehr gut". Doch einer der Werte, die in aller Ausführlichkeit mitgeliefert werden, dürfte Trump - und auch seinem Arzt - nicht ganz so gut gefallen: 110,2 Kilogramm bringt der Präsident demnach inzwischen auf die Waage - beim Gesundheitscheck Anfang 2018 waren es noch 108,4 Kilogramm gewesen.

Trumps damaliger Leibarzt Ronny Jackson hatte Trump bereits bei diesem Gewicht zum Abnehmen geraten und ihn zu Diät und Sport verdonnert, offenbar einigermaßen erfolglos: Ziel war damals laut Jackson, dass Trump gut fünf Kilo verliert. Stattdessen wiegt der Präsident nun knapp zwei Kilo mehr. Mit seiner Körpergröße von 1,90 Meter hat Trump bei der Berechnung des Body-Mass-Index damit ganz knapp die magische Schwelle von 30 überschritten: Er kommt auf einen Wert von 30,4 und gilt damit in der Statistik nicht mehr nur als übergewichtig, sondern als fettleibig.

Guter Blutdruck und Ruhepuls

Ein kleiner Trost: Trumps Blutdruck ist mit 118/80 etwas niedriger als bei der jüngsten Untersuchung (122/74). Auch der Ruhepuls (70) ist passabel. Allerdings muss Trump weiter Cholesterin-Senker nehmen.

Für den Check-up musste Trump etwa vier Stunden lang diverse Untersuchungen über sich ergehen lassen. Die Mediziner schauten sich alles an: Augen, Ohren, Zähne, innere Organe, Blut. Seine geistigen Fähigkeiten ließ Trump diesmal nicht überprüfen. Im Januar 2018 hatte er noch einen Test gemacht, wie er unter anderem zur Früherkennung bei Verdacht auf Demenz und Alzheimer angewandt wird. Bei dem Test muss der Patient etwa gezeichnete Tiere wie einen Löwen oder ein Nashorn erkennen oder einen Würfel nachzeichnen. Dazu kommen Fragen, die auf Konzentrationsfähigkeit und Erinnerungsvermögen abzielen.

Trump bestand damals mit 30 von 30 Punkten - und hoffte wohl, mit diesem Resultat den Spekulationen über seinen Geisteszustand und den Zweifeln an seiner mentalen Fähigkeit zur Ausübung des Amtes ein Ende zu setzen. Er überzeugte damit allerdings nicht jeden.