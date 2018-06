Politik

Gipfel beginnt mit Handschlag: Trump lobt "exzellentes Verhältnis" zu Kim

Es dauert keine 50 Minuten, aber US-Präsident Trump ist sich sicher: Das Vier-Augen-Gespräch mit Nordkoreas Machthaber Kim verlief "sehr, sehr gut". Nun geht es in größerer Runde weiter.

US-Präsident Donald Trump hat sich nach einem 48 Minuten dauernden Vier-Augen-Gespräch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un optimistisch gezeigt. Die Gespräche liefen "sehr, sehr gut", sagte Trump. "Exzellentes Verhältnis", betonte er. Trump und Kim hatten sich mit einem langanhaltenden Händedruck und einem leichten Lächeln in einem Hotel auf der Ferieninsel Sentosa begrüßt.

Im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch setzten sich Trump und Kim in größerer Runde zu Gesprächen zusammen. Auf US-Seite kamen Außenminister Mike Pompeo, der Nationale Sicherheitsberater John Bolton und Trumps Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, hinzu. An der Seite Kims sitzt unter anderem der frühere Geheimdienstchef Kim Yong Chol..

Schwierigkeiten überwunden

Der Weg zu den Gesprächen sei nicht einfach gewesen, sagte Kim. Trump sagte, er habe keine Zweifel daran, dass sie gute Gespräche und eine hervorragende Beziehung haben würden. Die USA verlangen, dass Nordkorea sein Atomprogramm vollständig, unumkehrbar und nachweisbar aufgibt. Der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zufolge steht auch auf der Tagesordnung, wie der Frieden auf der Halbinsel dauerhaft gesichert werden kann.

Trump äußerte sich bei seiner ersten Begegnung mit dem nordkoreanischen Machthaber zuversichtlich über den Ausgang des Treffens und sagte, er und Kim würden außerordentlich erfolgreich sein. Kim sagte, es sei gelungen, die Schwierigkeiten im Vorfeld des Treffens zu überwinden.

Unmittelbar vor den Beratungen hatte Trump getwittert: "Wir werden bald alle wissen, ob es anders als in der Vergangenheit einen wirklichen Deal geben kann oder nicht." Trump hat auch ein Friedensabkommen ins Gespräch gebracht. Der Koreakrieg vor 65 Jahren endete nur mit einem Waffenstillstandsabkommen. Formell gibt es zwischen Nordkorea und den USA bis heute keine diplomatischen Beziehungen.

