Mitteilung per Twitter Trump nimmt nicht an Bidens Amtseinführung teil

Am 20. Januar tritt Joe Biden das Amt des US-Präsidenten an. Vorgänger Trump wird der Zeremonie nach eigenem Bekunden fernbleiben.

Die Überraschung ist gering - doch nun ist wohl offiziell: Der abgewählte US-Präsident Donald Trump wird nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden teilnehmen. Das teilt Trump bei Twitter mit. Die Zeremonie findet am 20. Januar statt.

Gut eine Stunde zuvor hatte Trump getwittert, dass die 75 Millionen Patrioten, die für ihn gestimmt hätten, auch künftig eine gewichtige Stimme haben würden. "Sie werden in keiner Weise und keiner Form missachtet oder ungerecht behandelt." Biden hatte bei der Wahl mehr als 81 Millionen Stimmen erhalten - und was letztlich entscheidend ist, er errang auch eine Mehrheit bei den Wahlmännern und Frauen.

Erst jüngst hatte es Berichte gegeben, Trump wolle den Tag in seinem Golf-Ressort in Schottland verbringen. Dem hatte die dortige Regierung aber eine Absage erteilt. Es sei angesichts der Corona-Beschränkungen illegal, ohne notwendigen Grund nach Schottland einzureisen, hatte Regierungschefin Nicola Sturgeon gesagt. "Herzukommen, um Golf zu spielen, ist nicht, was ich einen notwendigen Grund nennen würde." Das Weiße Haus hatte bislang lediglich mitgeteilt, Trump habe sich noch nicht entschieden, was er am 20. Januar machen werde.

In den USA gehört es zur Tradition, dass der scheidende US-Präsident der Amtseinführung seines Nachfolgers beiwohnt. Trump aber streitet weiter ab. Die Wahl im November verloren zu haben. An Trumps Amtseinführung 2017 hatte der damals scheidende Präsident Barack Obama selbstverständlich teilgenommen. Allerdings hatten Dutzende demokratische Abgeordnete ihre Teilnahme abgesagt.