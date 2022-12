In der Türkei wird in sechs Monaten gewählt. Die Parteien bringen sich in Stellung. Im Parlament wird es bei der Etatdebatte hitzig. Abgeordnete gehen aufeinander los. Am Ende liegt ein Oppositionspolitiker in angeblich kritischem Zustand im Krankenhaus.

Der türkische Oppositionspolitiker Hüseyn Ors ist nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung während einer hitzigen Haushaltsdebatte im Parlament ins Krankenhaus eingeliefert und auf die Intensivstation gebracht worden. Von der Nachrichtenagentur DHA veröffentlichte Aufnahmen zeigten, wie Zafer Isik, ein Abgeordneter der regierenden AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan, den Abgeordneten der nationalistischen Iyi-Partei schlug. Mehrere andere Abgeordnete fielen während der Schlägerei zu Boden.

Der 58-Jährige werde "noch immer auf der Intensivstation" behandelt, zitierte DHA eine Parteifreundin von Ors. Sein allgemeiner Zustand sei "nicht gut nach dem Schlag auf den Kopf", sie sei "sehr traurig", sagte Aylin Cesur. Die ausgebildete Ärztin hatte ihrem Kollegen nach dem Vorfall erste Hilfe geleistet und seinen Zustand als "kritisch" bezeichnet.

Im türkischen Parlament geht es mitunter recht lebhaft zu. Mehrfach kam es in der Vergangenheit bei besonders heiklen Debatten zu Handgreiflichkeiten, etwa im Jahr 2020, als angespannte Diskussionen über das militärische Engagement der Türkei in Syrien in einer Schlägerei mündeten.

Bei den diesjährigen Haushaltsdebatten, die sechs Monate vor den nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden, versuchen Abgeordnete aller Parteien verstärkt, ihre Interessen durchzusetzen. Der Sprecher der Iyi-Partei, Kursat Zorlu, sprach mit Blick auf den Vorfall von "einem traurigen Tag für die Große Nationalversammlung der Türkei und einem beschämenden Tag für diejenigen, die diesen Angriff verübt haben". Erdogans AKP äußerte sich zunächst nicht dazu.