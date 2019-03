Im politischen Machtkampf in Venezuela kritisiert Machthaber Maduro immer wieder die mutmaßliche Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten seines Landes.

In seinem Zuhause in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist ein US-Journalist festgenommen worden. Er arbeitet seit Jahren etwa für den US-TV-Sender ABC. Washington fordert mit deutlichen Worten seine sofortige Freilassung.

In Venezuela ist offenbar ein US-Journalist festgenommen worden. Das US-Außenministerium forderte die "sofortige Freilassung" des Reporters Cody Weddle. "Ein Journalist zu sein ist kein Verbrechen", so die für Lateinamerika zuständige US-Diplomatin Kimberly Breier. Sie warf dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro vor, die Wahrheit zu "ersticken", anstelle sich ihr zu stellen.

Weddle arbeitet seit Jahren in Venezuela, unter anderem für den US-Fernsehsender ABC News und die Zeitung "Miami Herald". Nach Angaben der venezolanischen Nichtregierungsorganisation Espacio Público wurde er am Mittwoch bei sich zu Hause in der Hauptstadt Caracas festgenommen. Mitarbeiter des venezolanischen Militärgeheimdienstes hätten ihn demnach zu seiner Berichterstattung über Vorgänge an der venezolanischen Grenze befragt.

Die vom selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó angeführte Opposition hatte am 23. Februar versucht, Hilfsgüter von Kolumbien und Brasilien aus nach Venezuela zu bringen. Venezolanische Sicherheitskräfte unterbanden das Vorhaben mit einem gewaltsamen Vorgehen. Maduro und Guaidó liefern sich seit Wochen einen erbitterten Machtkampf in dem südamerikanischen Krisenstaat.