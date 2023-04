Sie wollten gerade von einer Trainingseinheit zurück zum Armeestützpunkt, als in Fairbanks zwei Militärhubschrauber über dünn besiedeltem Land abstürzen. Drei der vier Insassen sterben laut US-Militär.

Zwei US-Militärhubschrauber sind am Donnerstag (Ortszeit) im Inland von Alaska abgestürzt. Drei der vier Insassen seien gestorben, sagte eine US-Militärsprecherin der "Washington Post". Ein Pilot sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der zuständigen Elften Luftlandedivision handelte es sich um zwei Hubschrauber des Typs AH-64 Apache, die zu einem in Fort Wainwright stationierten Regiment gehörten und auf dem Rückweg von einer Trainingseinheit gewesen seien. Der Grund für den Absturz nahe der dünn besiedelten Gemeinde Healy rund 130 Kilometer südwestlich von Fairbanks ist demnach noch unklar. Noteinsatzkräfte seien vor Ort und es werde ermittelt, teilte die Militäreinheit auf Twitter mit.

Der Absturz ist mindestens der zweite mit Apache-Hubschraubern in Alaska in diesem Jahr, schreibt die "Post". Im Februar wurden demnach zwei Soldaten verletzt, als ihr Apache am Flughafen Talkeetna in Südalaska abstürzte.

Fort Wainwright ist ein Armeestützpunkt in Fairbanks, der 1941 errichtet wurde. Es verwaltet über 1,6 Millionen Morgen Trainings- und Erholungsland.