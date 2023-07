Über die besetzte Halbinsel Krim führt eine wichtige Nachschubroute der russischen Armee zur Front im Süden der Ukraine. Die Tschonhar-Brücke auf dieser Strecke konnte das ukrainische Militär eigenen Angaben zufolge angreifen und beschädigen. Auch an anderen Orten meldet die Ukraine militärische Erfolge.

Im Zuge ihrer laufenden Gegenoffensive hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge einen erfolgreichen Angriff auf eine Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim durchgeführt sowie Vorstöße bei Bachmut im Osten erzielt. Am Morgen habe man die Tschonhar-Brücke, die die Krim mit dem auf dem Festland gelegenen Gebiet Cherson verbindet, attackiert und beschädigt, teilte die ukrainische Armee mit. Der russische Besatzungschef von Cherson, Wladimir Saldo, hatte zuvor zwar ebenfalls von ukrainischen Raketenangriffen auf die Eisenbahnstrecke berichtet, allerdings behauptet, alle zwölf Geschosse seien abgewehrt worden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Die Tschonhar-Brücke, die unter anderem eine wichtige Nachschubroute für die russische Armee ist, war bereits im Juni von den Ukrainern angegriffen und beschädigt worden. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar schrieb auf Telegram, die eigene Armee rückte im Süden "allmählich, aber sicher" in Richtung der Städte Melitopol und Berdjansk vor.

Darüber hinaus teilte sie mit Blick auf die schweren Kämpfe an der Front im östlichen Gebiet Donezk mit: "Heute sind wir an der Südflanke um Bachmut weiter vorgerückt." Russische Truppen hatten Bachmut nach äußerst verlustreichen Kämpfen vor wenigen Monaten erobert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte unterdessen an der Front bei Bachmut Soldaten, die an Einsätzen zur Befreiung besetzter Gebiete beteiligt sind.

Britischen Militärexperten zufolge haben die Kämpfe in der Südukraine in den vergangenen Tagen in zwei Sektoren zugenommen. Das geht aus dem aktuellen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine hervor. "Im Süden von Orichiw fokussieren sich die Kämpfe nahe des Dorfs Robotyne, im Gebiet, das in der Verantwortung von Russlands 58. Armee liegt", hieß es in der Mitteilung. 80 Kilometer weiter östlich sei es ukrainischen Streitkräften gelungen, die russische Luftlandetruppen zu besiegen und das Dorf Staromajorske zurückzuerobern. Ebenfalls offensive Einsätze der Ukrainer gebe es weiter im Norden, im Wald von Serebrjansk, westlich von Kremina. Dort habe es aber nur wenig Fortschritte gegeben, so die Mitteilung weiter.