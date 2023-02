In Kürze jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine. Spätestens zu diesem Zeitpunkt erwarten ukrainische Militärs eine großangelegte Offensive des Kreml. Schließlich drängt die Zeit - aus verschiedenen Gründen.

Die Ukraine stellt sich offenbar auf eine großangelegte russische Offensive rund um den Jahrestag der Invasion in der zweiten Februarhälfte ein. Dies berichtet das Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem jüngsten Bericht und beruft sich dabei unter anderem auf den ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow. Möglich sei ein Termin um den 24. Februar, dem Tag, an dem sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zum ersten Mal jährt.

Resnikow stellte demnach auch klar, dass das ukrainische Militär die Bildung russischer Offensivgruppen in Richtung Charkiw und Tschernihiw oder in Weißrussland nicht beobachtet habe. Laut der Sprecherin des ukrainischen Operationskommandos Süd, Natalija Humenjuk, konzentrieren sich die russischen Streitkräfte wahrscheinlich eher auf die Einleitung von Offensivoperationen im Osten als im Süden der Ukraine.

Russischen Militärbloggern zufolge, die die US-Denkfabrik zitiert, könnte dabei das Zeitfenster für eine erfolgreiche Offensive begrenzt sein. Die russische Militärführung habe es eilig, eine Offensive zu starten, bevor westliche Militärhilfe in der Ukraine eintreffe. Zudem bringe das Tauwetter im Frühjahr schlammige Böden und behindere damit schnelle Offensivbewegungen. Der ehemalige russische Offizier Igor Girkin geht allerdings davon aus, dass eine Offensive nicht erfolgreich sein wird, solange Russland nicht mehr Kämpfer mobilisiert. "Ohne eine neue Welle der Mobilisierung werden wir die Ukraine nicht besiegen können", schrieb er auf Telegram.

Laut dem Institut für Kriegsstudien ist auch eine früher beginnende russische Offensive denkbar. Die Experten berufen sich dabei auf die "Financial Times". Demnach beabsichtigt Russland bis zum 15. Februar eine Offensive zu starten. Dieser Zeitplan würde es den russischen Streitkräften ermöglichen, ukrainische Stellungen vor dem Eintreffen westlicher Panzer und Schützenpanzer anzugreifen.