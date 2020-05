Verletzte bei Mai-Demo in Berlin Unbekannte greifen ZDF-Kamerateam an

In Berlin ignorieren Hunderte Teilnehmer einer 1.-Mai-Kundgebung die Abstandsregeln. Am Rande von Demonstrationen kommt es zudem zu einem Angriff auf ein ZDF-Kamerateam. Mehrere Menschen werden teils schwer verletzt.

Ein Kamerateam des ZDF ist am 1.-Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Es habe für die nächste Ausgabe der "heute-show" gedreht, teilte der Sender mit. Fünf Teammitglieder wurden dabei laut Polizei verletzt, laut "Bild"-Zeitung zwei davon schwer. Vier kamen ins Krankenhaus. Sechs Angreifer seien festgenommen worden, die anderen seien flüchtig. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern laut Polizei an.

15 Personen sollen das 7-köpfige Kamerateam in der Nähe des Alexanderplatzes angegriffen haben. (Foto: picture alliance/dpa)

Die Beamten berichteten, das siebenköpfige Kamerateam sei von 15 Personen angegriffen worden. Das Team war gerade auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen und hatte die Dreharbeiten laut Sender bereits abgeschlossen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler verurteilte den Angriff: "Die Pressefreiheit ist - gerade in diesen Tagen - ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit." Die "heute-show", die am heutigen Freitag ausgestrahlt wird, wurde bereits um 15 Uhr aufgezeichnet und konnte deshalb auf den Vorfall in Berlin nicht eingehen.

Großaufgebot der Polizei in Kreuzberg

In der Oranienstraße in Kreuzberg standen Dutzende Demonstranten dicht an dicht. (Foto: picture alliance/dpa)

In Berlin-Kreuzberg versammelten sich am Abend mehr als 1000 Menschen. Linke und Linksradikale hatten im Internet zu Protesten dort aufgerufen, diese sind aber wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr nicht erlaubt. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot rund um den Oranienplatz im Einsatz. Polizeiketten sperrten die Straße. Ein Hubschrauber kreiste über der Ansammlung.

In früheren Jahren zog die "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" an dem Feiertag durch Kreuzberg, der Aufzug fällt in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Die Polizei war am Mai-Feiertag mit einem Großaufgebot von 5000 Kräften in Berlin unterwegs. SPD-Innensenator Andreas Geisel hatte angekündigt, nicht genehmigte Demonstrationen und größere Ansammlungen schnell aufzulösen.