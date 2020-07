Während US-Präsident Trump meint, die Pandemie sei unter Kontrolle, meldet sein Land mit rund 75.600 Corona-Neuinfektionen einen Tagesrekord. Für den Gesundheitsexperten Fauci sind die Zahlen alarmierend. Er appelliert an die Bevölkerung, Schutzmasken zu tragen.

Angesichts der immer dramatischeren Tageszahlen an Corona-Infizierten in den USA hat der führende Immunologe Anthony Fauci dringend zum Tragen einer Maske aufgerufen. Die Lage sei mit Zuwächsen von täglich mehr als 60.000 Infizierten ernst und müsse sehr überzeugend angegangen werden, sagte er in einem Videochat mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Wenige Stunden später gab die "New York Times" mit 75.600 gemeldeten Fällen einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden bekannt.

Damit wurde der bisherige Rekord von 68.241 neuen Fällen binnen eines Tages vom 10. Juli überschritten. In den USA gibt es landesweit nach wie vor keine Pflicht, eine Maske zu tragen. Der Gouverneur des südlichen US-Bundesstaats Georgia, Brian Kemp, klagte am Donnerstag gegen eine von der Großstadt Atlanta verordnete Maskenpflicht.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich den Zahlen der Universität zufolge bislang mehr als 3,5 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 138.000 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, sagte ferner, im Vergleich zu anderen Staaten etwa in Europa hätten die USA die Zahl der täglichen Neuinfektionen niemals auf eine minimale Basis von wenigen Dutzenden pro Tag bringen können - in den USA sei die Zahl niemals unter die Marke von 20.000 gefallen. Zu schnell sei dann in einigen Staaten die Öffnung nach dem Lockdown erfolgt.

Zuckerberg seinerseits kritisierte in dem Chat, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Corona-Pandemie deutlich weniger effizient bekämpft habe als viele andere Länder. Es sei zudem enttäuschend, dass es immer noch keine angemessenen Tests gebe und die Glaubwürdigkeit von Topwissenschaftlern sowie die der Gesundheitsbehörde CDC untergraben werde.